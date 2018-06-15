HABER

Ayasofya önünde bayram namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 09:07 | Son Güncelleme

Alperen Ocakları üyesi bir grup, Ayasofya önünde bayram namazı kıldı.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) - Alperen Ocakları üyesi bir grup, Ayasofya önünde bayram namazı kıldı. Alperen Ocakları üyesi yaklaşık 100 kişilik bir grup, bayram namazını kılmak için sabah saatlerindeki Ayasofya Müzesi önünde bir araya geldi. Ayasofya önündeki alana seccadelerini seren grup, bayram namazı kıldı. Grup daha sonra burada bayramlaştı. Namaz ve bayramlaşma boyunca polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
Bakan İsmet Yılmaz bayram namazını Sivas'ta kıldıBakan İsmet Yılmaz bayram namazını Sivas'ta kıldı
Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Son dakika! TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Günlük burç yorumları: 15 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 15 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Edirne'de tehlikeli gerginlik

Edirne'de tehlikeli gerginlik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.