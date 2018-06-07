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AYAZAĞA'DA METRUK BİNADA YANGIN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 23:25 | Son Güncelleme

  Ertan Kılıç- Ozan URAL / İstanbul DHA Ayazağa'da kimsenin olmadığı metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ertan Kılıç- Ozan URAL / İstanbul DHA
Ayazağa'da kimsenin olmadığı metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

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