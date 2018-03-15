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Aybet, ABD’li kanaat önderlerine Zeytin Dalı operasyonunu anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 04:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet, Zeytin Dalı Harekatının gerekçeleri ve uluslararası hukuktan doğan haklara dikkati çekti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Turkish Heritage Organization (THO) tarafından düzenlenen basına kapalı yuvarlak masa toplantısında Amerikalı kanat önderleri ve akademisyenlerle bir araya gelerek Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgiler verdi.

New York'taki The Benjamin Hotel'de düzenlenen toplantıda Türkiye’nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın da hazır bulundu.

Aybet, Amerikalı kanaat önderlerine, Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü harekatın içeriği, terör koridorunun kesilmesi ve Türkiye’nin ulusal güvenlik politikaları hakkında değerlendirmelerde bulunurken, bunların Türkiye için öneminin altını çizdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından beri uluslararası medyada bazı çarpıtmalar olduğunu belirten Aybet, operasyonun gerekçeleri ve uluslararası hukuktan doğan haklara dikkati çekti.

Toplantıda katılımcılara, Afrin’den sonra Münbiç’in ve Türkiye'nin Kuzey aIrak sınırına kadar olan bölgenin teröristlerden temizleneceği net şekilde vurgulandı.

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Afrin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet Zeytin Dalı Harekatı

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