İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı, "Tüm dünyanın, özellikle Müslüman ülkelerin, eli kanlı zalimlere karşı onurlu ve yiğitçe bir direniş gösteren Filistin halkının yanında olduğunu daha güçlü bir şekilde ve somut olarak göstermesi gereklidir." ifadesini kullandı.

Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs'ün, İslam dünyasının onur ve şerefi olduğunu vurguladı.

Kudüs'ün statüsünün Filistin halkının ve İslam dünyasının hassasiyetle takip edeceği ve taviz veremeyeceği bir konu olduğuna dikkati çeken Balcı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, başta Müslümanlar olmak üzere üç semavi dinin mensupları için kutsal olan Kudüs'ü, İsrail'in başkenti tanımasının ve ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının son derece yanlış, haksız, provokatif ve kabul edilemez olduğunu kaydetti.

ABD ve İsrail'in bu skandal kararı o toprakların asıl sahipleri olan Filistin halkının tepki göstereceğini bile bile uygulamaya koyduğunu ifade eden Balcı, İsrail devletinin, her gün yeni boyutlar kazandırdığı Filistin'deki hukuksuzluğu ve işgali, bu duruma sadece demokratik gösterilerle tepki gösteren Filistin halkına karşı katliama dönüştürdüğünü belirtti.