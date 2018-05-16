İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı, "Tüm dünyanın, özellikle Müslüman ülkelerin, eli kanlı zalimlere karşı onurlu ve yiğitçe bir direniş gösteren Filistin halkının yanında olduğunu daha güçlü bir şekilde ve somut olarak göstermesi gereklidir." ifadesini kullandı.
Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs'ün, İslam dünyasının onur ve şerefi olduğunu vurguladı.
Kudüs'ün statüsünün Filistin halkının ve İslam dünyasının hassasiyetle takip edeceği ve taviz veremeyeceği bir konu olduğuna dikkati çeken Balcı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, başta Müslümanlar olmak üzere üç semavi dinin mensupları için kutsal olan Kudüs'ü, İsrail'in başkenti tanımasının ve ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının son derece yanlış, haksız, provokatif ve kabul edilemez olduğunu kaydetti.
ABD ve İsrail'in bu skandal kararı o toprakların asıl sahipleri olan Filistin halkının tepki göstereceğini bile bile uygulamaya koyduğunu ifade eden Balcı, İsrail devletinin, her gün yeni boyutlar kazandırdığı Filistin'deki hukuksuzluğu ve işgali, bu duruma sadece demokratik gösterilerle tepki gösteren Filistin halkına karşı katliama dönüştürdüğünü belirtti.
Balcı, Filistin halkını ve Kudüs'ün statüsünü kabul etmeyen, hukuk tanımayan bu uygulamalardan ve bunlara karşı demokratik tepkilerini göstermeye çalışan Filistin halkına karşı yapılan katliamlardan başta BM ve ABD olmak üzere sessiz ve seyirci kalan tüm ülkelerin ve kuruluşların sorumlu olduğunu bildirdi.
"İnsanlık tarihine kara bir leke, 'kanlı pazartesi' olarak geçecek olan bu katliamın faili İsrail, ortağı ise ABD'dir." ifadesini kullanan Balcı, şunları kaydetti:
"Tüm dünyanın, özellikle Müslüman ülkelerin, eli kanlı zalimlere karşı onurlu ve yiğitçe bir direniş gösteren Filistin halkının yanında olduğunu daha güçlü bir şekilde ve somut olarak göstermesi gereklidir. Filistin'de yapılan haksızlıklar, katliamlar ve zulmün karşısında bütün dünya artık kınama yerine İsrail'e karşı yaptırım ve uygulamaları ortaya koymak zorundadır. BM Güvenlik Konseyi de İslam İşbirliği Teşkilatı gibi acilen toplanarak duruma müdahale etmelidir. AYBİR olarak, Filistin halkına yapılan utanç verici bu uygulama ve katliamları kınıyor ve bu zulmün faili İsrail'in ve arkasındaki ABD'nin de tarih önünde sorumlu olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz."
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