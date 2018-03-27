Aybüke öğretmeni şehit eden terörist öldürüldü!

MAĞARADA TESPİT EDİLDİLER Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 22 Mart'ta, bomba arama köpeği "Oktan" ve iz takip köpeği "Nazik"in de görev aldığı operasyonda sarp kayalıklarda bulunan mağaralarda arama faaliyeti yürüttü.

Biri Suriye uyruklu olduğu belirlenen iki terörist ile ilgili kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Batman'ın Sason ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin birçok saldırının faili olduğu belirlendi.

Devam eden operasyonda söz konusu bölgede iki terörist daha etkisiz hale getirildi.

BOMBA DÜZENEKLERİNİ HAZIRLAMIŞ



Yapılan incelemede Kozluk ve Sason ilçeleri kırsalında saldırılar gerçekleştirdiği belirlenen "Agit" kod adlı teröristin Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit karne dağıtım töreninin ardından evine gittiği sırada şehit düştüğü silahlı saldırının ardından Bekirhan beldesinde jandarma karakoluna bombalı araçla düzenlenen, Uzman Çavuş Ali Gülnar (34) ve Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun şehit düştüğü saldırılarda kullanılan bomba düzeneklerini hazırladığı belirlendi.

KARAKOL KOMUTANINI DA ŞEHİT ETMİŞ



Teröristin 24 Temmuz 2017 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen, Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın şehit düştüğü, Batman'da Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi ve Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in şehit olduğu, Kozluk'ta Gümüşörgü Jandarma Karakolu'ndaki askerlere sahurluk börek ve poğaça götüren, dönüş yolunda İdris Yüksel'in (36) hayatını kaybettiği, İlyas Çetinbaş'ın (45) ağır yaralandığı saldırılarda tuzaklanan bomba düzeneklerini hazırladığı, 25 Temmuz 2017'de Kozluk'ta petrol boru hattına düzenlenen saldırının da faili olduğu ortaya çıktı.