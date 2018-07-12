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Ayçiçeği tarlalarında 137 bin kök Hint keneviri bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 17:40 | Son Güncelleme

Ayçiçeği tarlalarında 137 bin kök Hint keneviri bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, ayçiçeği ekili tarlaların iç bölümünde 137 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinin Turgutbey beldesinde M.G, H.B, A.A. ve A.G'nin 27 dönümlük ayçiçeği ekili tarlalarında aynı zamanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, çevresi ayçiçeği ekili tarlanın iç kısımlarında Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

Ekiplerin tarlada yaptığı çalışmada 137 bin kök Hint keneviri sökülerek imha edildi.

Ayçiçeği tarlalarının sahipleri M.G, H.B, A.A. ve A.G. gözaltına alındı.

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ayçiçeği operasyon tarla

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