Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği hasadı başladı.
Yaklaşık bir ay önceki renk tonlarını ve şekil itibarıyla güneşe doğru bakan günebakanlar, hasat zamanında solmuş rengi ve verim nedeniyle toprağa eğilmiş başları ile biçilmeye hazır.
Kısa bir süre önce sarının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle vatandaşlar ve fotoğrafçıların doğal stüdyo olarak kullandığı ayçiçeği tarlaları şimdi yerini, hasat için biçerdöverlere bıraktı.
Bu yıl yağışlar nedeniyle bölgede bir kısmı erken ekilen ve gelişimlerini hızlı tamamlayan ayçiçeği tarlalarında hasat mesaisi sürüyor.
Pınarhisar Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Salih Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'da ilk hasat çalışmasının Pınarhisar ilçesine bağlı Cevizköy köyünde başladığını söyledi.
Çalışmaların yaklaşık 1 ay hummalı bir şekilde devam edeceğini belirten Köse, yoğun yağışlar nedeniyle verimlerin iyi gözükmediğini söyledi.
Geçen yıl Ağustos ayında başlayan hasat çalışmalarının bu yıl Temmuz da başladığını ifade eden Köse, yoğun yağışlar nedeniyle ayçiçeğinin dengesini bozduğunu dile getirdi.
Biçim yaptıkları tarlalarda şu an için istedikleri verimi yakalayamadıklarını vurgulayan Köse, "Geçen yıl dönüm başına 200 kilogram iken bu yıl 150 kilogram civarında. Tabii hasat çalışmaları hızlandıkça verim ve kaliteyi de daha iyi anlayacağız." dedi.
Üreticilerden Memduh Meşe ise verimlerin geçen yıl ile aynı olduğunu aktardı.
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