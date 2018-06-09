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Ayçiçeği tohumunda gümrük vergisinin düşürülmesi kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 13:51 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak: "Hasat öncesi Türk çiftçisine yeni bir darbe olan bu karar, Bulgaristan'ın, Ukrayna'nın ve Rusya'nın çiftçilerine yarayacaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Bakanlar Kurulunun ayçiçeği tohumunda gümrük vergisinin düşürülmesine yönelik kararına ilişkin, "Hasat öncesi Türk çiftçisine yeni bir darbe olan bu karar, Bulgaristan'ın, Ukrayna'nın ve Rusya'nın çiftçilerine yarayacaktır." ifadelerini kullandı.

Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu kararıyla ayçiçeği tohumu ve ayçiçeği yağında gümrük vergilerinin düşürülmesinin hasat öncesi üreticiye yeni bir darbe olduğunu iddia etti.

Çetin Osman Budak, açıklamasında, "Merak ediyorum, baklavacıya ithalat blöfü yapıp, ayçiçeği üreticisini vuran Tarım Bakanının vatandaşın içine çıkacak yüzü kalmış mıdır?" ifadelerine yer verdi.

Bosna-Hersek'ten alımların vergi dışı bırakılmasının da ayrıca düşündürücü olduğunu ifade eden Budak, şunları kaydetti:

"Ayçiçeği hasatından hemen önce alınan bu karar, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve diğer Avrupa ülkelerindeki çiftçilere yarayacaktır. Tarlada aylarca ter döken çiftçi ailelerimiz borçlarını kapatmak için gün sayarken, Bosna-Hersek'te kurulu şirketler üzerinden yabancı çiftçiler kazanç sağlayacaktır. Hükümet bu yanlıştan bir an önce dönmeli ve gümrük tarifelerini eski haline getirmelidir. Kazanan yabancı ihracatçılar değil Türk üreticisi olmalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman

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