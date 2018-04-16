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Ayda 3 ton organik solucan gübresi üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 09:18 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Erkan Güzeldemirci, 2 yıl önce merak edip araştırdığı organik solucan gübresi üretimi işinde başarılı olunca kendi kurduğu özel serada seri üretime başladı.Fatsa ilçesi Ahmetler Mahallesi’nde 250 metre bahçedeki fındık ağaçlarını keserek kurduğu serada solucan gübresi üretimine başlayan 37 yaşındaki Erkan Güzeldemirci, hedefinin bölgede daha büyük bir işletme kurarak çok sayıda kişiyi bu alanda istihdam etmek olduğunu söyledi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Erkan Güzeldemirci, 2 yıl önce merak edip araştırdığı organik solucan gübresi üretimi işinde başarılı olunca kendi kurduğu özel serada seri üretime başladı.
Fatsa ilçesi Ahmetler Mahallesi’nde 250 metre bahçedeki fındık ağaçlarını keserek kurduğu serada solucan gübresi üretimine başlayan 37 yaşındaki Erkan Güzeldemirci, hedefinin bölgede daha büyük bir işletme kurarak çok sayıda kişiyi bu alanda istihdam etmek olduğunu söyledi. Solucan gübresinin toprağa çok verimli, organik bir gübre olduğunu söyleyen Güzeldemirci, “Köyümde toprakla ilgili ne yapabilirim diye düşünürken araştırmalarım neticesinde bu sektör karşıma çıktı. Geçerli bir iş olduğunu düşündüm ve daha detaylı arama yaptım. 1 yıl boyunca fizibilite çalışmaları gerçekleştirdim. Sonucunda organik solucan gübresinin toprağa ve mahsule büyük faydası olduğunu gördüm. Toprağın verimi artmış oldu bu sayede. Daha önce toprakta kullanılan kimyasal gübreleri arındırma özelliğine sahip bir gübredir solucan gübresi. Bitki köklerini besliyor, yapraklarını güçlendiriyor. Hangi mahsulde kullanılırsa en az yüzde 50 verim artışı gösteriyor. 2 yıldır bu sektörle ilgileniyorum. Aylık 3 ile 4 ton arası solucan gübresi üretimi sağlıyorum. Kendi fındık bahçemde ilk denememi yaptım. Sonrasında yüksek rakımlı Aybastı ilçesinde patates mahsulünde denedik. Benim bahçemdeki verimi gören yöre halkı benden solucan gübresi talep ettiler ve onlar da bahçelerine uyguladılar. Bölgemizde yavaş yavaş yaygınlaşıyor” dedi.

"Fındık bahçemi keserek üretime başladım"
Güzeldemirci şunları söyledi:
"Bu işi yapmak için kapalı bir alan gerekiyor. Solucanlar kapalı alanlarda organik gübreyi üretiyorlar. 250 metrekarelik bir fındık bahçemi kesip izolasyonlu, yalıtımlı bir sera kurdum. Bu işteki hedefim, solucan gübresi kullanımını yaygınlaştırıp gelecek nesillere daha organik ve sağlıklı ürünler yedirmektir. Vatandaşlar, solucan gübresinin öneminin farkına varırlar ve kullanırlar. Solucanların ana gıdası büyükbaş hayvan gübresidir. Bunun yanında evsel atıklar ile sebze ve meyve atıkları da vererek besliyoruz. Hedefim işimde daha da başarılı olmak ve bu alanda büyük yatırımlar yaparak istihdam yaratmaktır.”

Ayda 3 ton organik solucan gübresi üretiyor

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Ayda 3 ton organik solucan gübresi üretiyor

Ayda 3 ton organik solucan gübresi üretiyor
2 / 7

Ayda 3 ton organik solucan gübresi üretiyor

Ayda 3 ton organik solucan gübresi üretiyor
3 / 7

Ayda 3 ton organik solucan gübresi üretiyor

Ayda 3 ton organik solucan gübresi üretiyor
4 / 7

Ayda 3 ton organik solucan gübresi üretiyor

Ayda 3 ton organik solucan gübresi üretiyor
5 / 7

Ayda 3 ton organik solucan gübresi üretiyor

Ayda 3 ton organik solucan gübresi üretiyor
6 / 7

Ayda 3 ton organik solucan gübresi üretiyor

Ayda 3 ton organik solucan gübresi üretiyor
7 / 7

Ayda 3 ton organik solucan gübresi üretiyor

Ayda 3 ton organik solucan gübresi üretiyor
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