Ayda 3 ton organik solucan gübresi üretiyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Erkan Güzeldemirci, 2 yıl önce merak edip araştırdığı organik solucan gübresi üretimi işinde başarılı olunca kendi kurduğu özel serada seri üretime başladı.

Fatsa ilçesi Ahmetler Mahallesi’nde 250 metre bahçedeki fındık ağaçlarını keserek kurduğu serada solucan gübresi üretimine başlayan 37 yaşındaki Erkan Güzeldemirci, hedefinin bölgede daha büyük bir işletme kurarak çok sayıda kişiyi bu alanda istihdam etmek olduğunu söyledi. Solucan gübresinin toprağa çok verimli, organik bir gübre olduğunu söyleyen Güzeldemirci, “Köyümde toprakla ilgili ne yapabilirim diye düşünürken araştırmalarım neticesinde bu sektör karşıma çıktı. Geçerli bir iş olduğunu düşündüm ve daha detaylı arama yaptım. 1 yıl boyunca fizibilite çalışmaları gerçekleştirdim. Sonucunda organik solucan gübresinin toprağa ve mahsule büyük faydası olduğunu gördüm. Toprağın verimi artmış oldu bu sayede. Daha önce toprakta kullanılan kimyasal gübreleri arındırma özelliğine sahip bir gübredir solucan gübresi. Bitki köklerini besliyor, yapraklarını güçlendiriyor. Hangi mahsulde kullanılırsa en az yüzde 50 verim artışı gösteriyor. 2 yıldır bu sektörle ilgileniyorum. Aylık 3 ile 4 ton arası solucan gübresi üretimi sağlıyorum. Kendi fındık bahçemde ilk denememi yaptım. Sonrasında yüksek rakımlı Aybastı ilçesinde patates mahsulünde denedik. Benim bahçemdeki verimi gören yöre halkı benden solucan gübresi talep ettiler ve onlar da bahçelerine uyguladılar. Bölgemizde yavaş yavaş yaygınlaşıyor” dedi.