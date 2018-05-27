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Ay'da yürüyen ABD'li astronot Alan Bean öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 00:26 | Son Güncelleme

Ay'da yürüyen ABD'li astronot Alan Bean öldü

ABD'nin 1969 yılındaki Apollo 12 misyonunda görev yapan ve Ay'da yürüyen 4. insan olan ABD'li astronot Alan Bean hayatını kaybetti.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, Charles Conrad ile yüzey deneyleri yaparak, Dünya'ya getirmek üzere 34 kilo kaya ve toprak toplayarak Ay'da 31 saat geçiren Bean'in, Houston'da 86 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

NASA'dan 1981 yılında emekli olan Bean, yaşamının geri kalan kısmında yaptığı resimlerde Ay'a inişin sanatsal izlenimlerini yansıtmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ABD'li astronot Alan Bean Apollo 12 Ay

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