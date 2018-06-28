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Aydan Erbaş'tan türkü albümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 23:17 | Son Güncelleme

Sanatçının "İstanbul’a Alışamam" isimli albümünde "Ordunun Dereleri", "Bir Of Çeksem" ve "Bitliste Beş Minare" eserlerinin de bulunduğu 8 türkü yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Türk sanat müziği sanatçısı Aydan Erbaş’ın "İstanbul’a Alışamam" isimli albümü müzikseverlerle buluştu.

Erbaş, albümünde "Ordunun Dereleri", "Pencereden Kuş Uçtu", "Bir Of Çeksem", "Cevizin Yaprağı", "Bitlis'te Beş Minare", "Çemberimde Gül Oya" ve "Burcak Tarlası" gibi klasik türküleri seslendirdi.

Albüme ismini veren ve ilk sırada yer alan "Bu Şehre, İstanbul'a Alışamam" türküsünün sözleri ve yapımcılığı ise Hüsnü Karcı’ya ait.

"Mitel Ajans" etiketiyle yayınlanan albümde Erbaş'ın nahif, içli ve dokunaklı sesinden, 8 türkü yer alıyor.

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albüm Aydan Erbaş Hüsnü Karcı İstanbul’a Alışamam türkü

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