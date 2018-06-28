Aydan Erbaş'tan türkü albümü

İSTANBUL (AA) - Türk sanat müziği sanatçısı Aydan Erbaş’ın "İstanbul’a Alışamam" isimli albümü müzikseverlerle buluştu.

Erbaş, albümünde "Ordunun Dereleri", "Pencereden Kuş Uçtu", "Bir Of Çeksem", "Cevizin Yaprağı", "Bitlis'te Beş Minare", "Çemberimde Gül Oya" ve "Burcak Tarlası" gibi klasik türküleri seslendirdi.

Albüme ismini veren ve ilk sırada yer alan "Bu Şehre, İstanbul'a Alışamam" türküsünün sözleri ve yapımcılığı ise Hüsnü Karcı’ya ait.

"Mitel Ajans" etiketiyle yayınlanan albümde Erbaş'ın nahif, içli ve dokunaklı sesinden, 8 türkü yer alıyor.

