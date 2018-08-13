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AYD'den "Dövizini sat, ülkeni satma" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 12:59 | Son Güncelleme

AYD Genel Başkanı Sinan Burhan: "Anadolu Yayıncılar Derneği üyesi 328 yerel gazete ve televizyon bu kampanyaya katılacak. Yerel medya mensupları yapacağı yayınlarla ekonomik kriz ve darbenin arka planını da halkımıza anlatacak"

Anadolu Yayıncılar Derneğince (AYD) ekonomiye katkı vermek ve farkındalık oluşturmak için "Dövizini sat, ülkeni satma" kampanyası başlatıldı.

AYD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek tarafından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yastık altındaki döviz ve altınların liraya çevrilmesine yönelik çağrısına uyularak kampanya başlatıldı.

AYD Genel Başkanı Sinan Burhan, döviz bürosuna giderek döviz bozdurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burhan, yerel medya olarak "Dövizini sat, ülkeni satma" kampanyası başlattıklarını belirterek, "Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayımilliye'ye destek veren yerel medya, şimdi de ekonomik kurtuluş savaşına destek verecek." ifadesini kullandı.

Burhan, ABD'nin dolar üzerinden Türkiye'ye ekonomik darbe yapmak istediğini ancak iktidar ve muhalefetiyle bu darbenin durdurulacağını belirterek, "Anadolu Yayıncılar Derneği üyesi 328 yerel gazete ve televizyonun bu kampanyaya katılacak. Yerel medya mensupları yapacağı yayınlarla ekonomik kriz ve darbenin arka planını da halkımıza anlatacak." değerlendirmesinde bulundu.

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