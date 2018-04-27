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Aydem ve Gediz Elektrik, cumartesi günleri de hizmet verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 19:54 | Son Güncelleme

Aydem ve Gediz, müşterilerinin abonelik işlemlerini ve fatura ödemelerini kolayca yapabilmesi, herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve artan müşteri yoğunluğuna daha iyi hizmet sunabilmek adına cumartesi günleri de tam gün hizmet vermeye başlayacak

İSTANBUL (AA) - Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ'nin bazı müşteri iletişim merkezleri cumartesi günleri de açık olacak.

GDZ Enerji Yatırımları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan'dan itibaren yoğun talebe göre belirlenen Aydem ve Gediz müşteri iletişim merkezleri cumartesi günleri 08.00-18.00 saatleri arasında mesai yaparak tam gün müşterilerine hizmet verecek.

Bu merkezlerde müşterilere kesintisiz hizmet verebilmek adına abonelik ve fatura tahsilatı işlemleri cumartesi günleri yapılacak.

Manisa'da Şehzadeler, İzmir'de Karşıyaka, Bornova, Konak ve Buca Gediz müşteri iletişim merkezleri, Denizli'de Saltak, Aydın'da Efeler, Kuşadası, Didim ve Nazilli, Muğla'da Fethiye, Marmaris, Menteşe ve Milas Aydem müşteri iletişim merkezleri cumartesi günleri açık olacak.

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Aydem Elektrik

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