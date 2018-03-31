Erzurum’un marka sanat değerlerinden Mükerrem Kemertaş’ın darı ukbaya göçü dolayısıyla bir taziye mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ‘ Erzurum’un başı sağ olsun’ dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Mükerrem Kemertaş ağabeyimiz, Erzurum’un sanat alanında marka bir değeri, Erzurum irfanının mümtaz temsilcilerindendi. Dadaşça duruşu ile, Erzurum’un kıymet hükümleri, kültürel değerleri ve dadaşlık ruhunun korunmasında gösterdiği hassasiyet ve dikkat, ortaya koyduğu mümtaz eserleriyle İl Kültür ve Sanat Tarihinin unutulmazları arasında yer alacaktır. Ruhu şad mekanı cennet olsun.’ dedi.

Aydemir: “Kemertaş eserleriyle hep aramızda olacak”

Merhum Kemertaş’ın hayatı boyunca, Erzurum’un tarihe vakfettiği kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere bozulmadan aktarılması noktasında örnek bir titizlik sergilediğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum, Raci Alkır ağabeyimiz, İbrahim Erkal kardeşimizden sonda Mükerrem Kemertaş gibi örnek, hayatını Erzurum değerlerine adamış bir değerini yitirmenin acısını yaşıyor. Erzurum’un başı sağ olsun’ niyazında bulundu.