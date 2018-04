Aydemir: “Muhteşem tarihimizin müellifi, milli irademizdir”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Asırlara hükmeden ecdadımızın mübarek yadigarı, birlik, beraberlik ve kardeşlik coğrafyası, Rabia umdesinin her karış toprağına şüheda kanıyla işlendiği ülkemiz, milli iradenin emsalsiz bir eseridir.” dedi.

‘Milli irade bir iman kalasıdır’

Milli duruşun ülke tarihlerini şekillendirdiği, küresel konum ve durumunu belirlediğini ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Tarihimizin tüm şanlı sayfaları, milli dirilişimizi kaydeden destanlarımız, bizi kainata bir maneviyat milleti olarak tarif ettiren duruşumuzun ilhamı, milli irademiz ve onun ilayı kelimetullah için devleti ebedi müddet kararlılığıdır.’ tasvirini yaptı.

‘Milli irade, erdeminin tarifidir’

Milletvekili Aydemir, ‘Ruhu erdem temelli Milli irademiz, AK önderimiz Cumhurbaşkanımızın izinde küresel boyutta ufuk açarak 15 Temmuzda FETÖ iblisi ihanetine karşı tarihi bir kıyam sergilemiş, Meclisimizin Gazi olma şerefini bir kez daha tescil ettirerek, vesayet odakları ve onlara destek veren hainleri ebedi zillete mahkum kılmıştır. ‘ dedi.

‘Millet iradesi 24 Haziran’da bir kez daha tecelli edecek’

24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimle Millet iradesinin bir kez daha ortaya konulacağını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Yüce Milletimiz ve onun mübarek iradesi bir kez daha tecelli edecek, Türkiye AK liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği AK ufka yürüyüşünü sürdürecek, 2023 yürüyüşü bir iman ve şevk atmosferinde devam edecektir.’ İfadesini kullandı.

Aydemir’in mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98. kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, ‘Muhteşem tarihimizin müellifi, milli irademizdir’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Başkomutanımız, AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘23 Nisan 1920, her yaştan ferdiyle vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletimizin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsalidir. ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla Meclisin kurulması, tam bağımsızlık hususunda azim ve kararlılığımızın tüm dünyaya ilanı anlamına gelmiştir.’ beliğ tespitini yürekten paylaşıyoruz. Milli iradenin imanlı kararlılığı 15 Temmuzda bir kez daha tecelli etmiş, milli iradenin yüreği olan TBMM’yi yok etmek isteyen hainler karşısında nefislerini Rabiaya adamış şehitlerimiz ve canlarından geçen aziz gazilerimiz milli irade vakar ve haysiyetini çiğnetmemiştir.’ dedi.

Aydemir’den CHP’ye tepki

Mesajında, CHP tarafından Gazi Meclisin temsil ettiği milli irade vakar ve haysiyetine yakışmayan bir tutumun izlendiğine işaret eden, milli irade tercihine ters düşen yaklaşımın TBMM’nin kuruluş yıldönümüne rast gelmesini de talihsiz bir tesadüf olarak yorumlayan Milletvekili Aydemir, ‘Millete hizmet yüksekliğini ifade eden siyaset kulvarını, 70’li yıllara çeviren CHP yaklaşımını telin ediyoruz. FETÖ projesi gereği milletvekilliği payesini pespaye hale getirme gayreti millete hakarettir. Milletimiz bunları not ediyor. Gereğini 24 Haziran’da yapacaktır. Milleti temsil gibi yüksek bir payeyi ifade eden milletvekilliği yazık ki bugün CHP eliyle niteliksiz hale getirilmiştir. Yazıklar olsun!’ kaydını düştü.

Şükran ve rahmet niyazı

Milletvekili Aydemir, “Milli irade tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 98’inci kuruluş yıldönümünü, milli irade hassasiyet, dikkat ve hürmeti içinde kutluyor, yüce milletimiz evlatlarının bayramını tebrik ediyor, aziz milletimizin coşkusunu kalben paylaşıyoruz. Milli irade haysiyet ve onurunu ifade ile TBMM’yi kuran İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi, 15 Temmuz’da milli irade uğruna nefislerini adayan şühedamızı rahmet ve şükranla anıyoruz.” dedi.