Ayder Yaylası yolunda trafik çilesi

RİZE, (DHA)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, yaz döneminde tatilcilerin akınına uğruyor. Yaylada ve ilçe merkezinde araç yoğunluğu nedeniyle trafik kilitleniyor.
Çamlıhemşin ilçesinde 1350 metre yükseklikte bulunan Ayder Yaylası, yaz aylarında doldu taştı. Yerli ve yabancı, binlerce turistin araçları ile geldiği ilçe merkezinde, uzun araç kuyrukları oluşuyor. Turistler, çileli yolculuğun ardından ulaştıkları yaylada yine trafik sorunu ile karşılaşıyor. Park yeri bulamayan vatandaşlar, araçlarını yol kenarlarına bırakarak yayla merkezine yaya ulaşıyor. Turistler bölgedeki trafik sorununa çözüm bulunmasını istedi.
Yaylaya ulaşanlar ise yeşil örtünün keyfini çıkardı, doğa yürüyüşü yaparak tulum eşliğinde horon oynadı.
Ramazan Bayramı'nda da turist ve tatilcilerin araçları yaylada uzun kuyruklar oluşturmuştu.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'
Sevgilisini altına yatırıp motosiklet sürdü!
Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!
Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı
Bu detayı fark etmiş miydiniz? Eski fotoğraflarda insanların elleri...
CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Flaş iddia
Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!
Bayram için geliyorlardı... Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika! Trump: AB ile anlaşma sağladık
Yunan feribotu arızalandı: 168 yolcu vardı... Türkiye harekete geçti
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Okuyucu Yorumları 0 yorum