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Ayder Yaylası’nda kentsel dönüşüm başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder’i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçiliyor.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder’i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçiliyor. Ayder Yaylası'nda, TOKİ öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı ve yaz sezonu sonunda başlayacak Kentsel Dönüşüm Projesi ile altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Yayla, uygulanacak yeni modelle imar kirliliği tartışmalarından kurtulacak.

Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'Turizm Merkezi' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliği ile öne çıkan yaylada, bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla, 'Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi' ilan edildi. 1998 yılında Doğal sit alanı ilan edilen yayla için 2 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı oluşturulması gerekiyordu. Ancak, aradan 20 yıl geçmesine rağmen yayla için imar planları hazırlanmadı.

158 BİNA İÇİN YIKIM KARARI VAR

Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası'nda, her geçen gün yapılaşma arttı. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ve çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşma ile sit ve Milli Park yasalarına muhalefetten yargılandı. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi, Ayder Yaylası’ndaki 290 yapıdan 158’i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alımı yoluyla açık ihaleye çıkıldı. Ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca, kaçak yapılar yıkılamadı.

TOKİ DEVREYE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder’i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçildi. Ayder Yaylası'nda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Yayladaki otel, pansiyon, restoran ve ev sahipleri de projeye destek verdi. Proje ile yaylanın altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Yayla, uygulanacak yeni modelle imar kirliliği tartışmalarından kurtulacak.

VALİ: İLK KAZMA YIL SONUNDA

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ayder Yaylası'nın sahip olduğu güzellikler ile yoğun ziyaret edilen önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi. Yaylada yapılaşmanın oldukça fazla olduğunu kaydeden Vali Bektaş, şunları dedi:

“Mevcut planlama çalışmaları Ayder Yaylası'nı bir yere getirmeyi başaramadı ve bir çatışma alanı oluştu. Ortaya çıkan tablo, hiç kimsenin sevmediği bir görüntü oldu. Gelenler doğanın imkanlarından yeterince yararlanamamaya başladı. Oradaki yoğunluk daha da artıyor, trafik tıkanıyor, içme suları kesiliyor, kanalizasyonlar çalışmıyor. Bunun gibi bir yığın ortak sorun var. Ayder’i olması gerektiği şekilde planlayarak belli bir hedef doğrultusunda şekillenmesini sağlamalıyız. Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektiği, himayesi altında bir proje yürütüyoruz. Ayder’deki yetkili kurumların yetkisini bir protokolle topladığımız TOKİ, olması gereken projeyi çalıştı ve ihale etti. Güzel bir proje ortaya çıktı ve anlaşmaya varıldı. Yıl sonunda Ayder’e ilk kazma vurulacağını umuyorum. Ayder, ülkemizde çok da örneği olmayan bir yayla amaçlı kasaba görünümüne kavuşacak. Projeden umutluyuz. Ama yalnız başına bu bir çözüm değil. Mevcut yoğunluğu bölgedeki diğer alanlara yaymak gerekiyor.”

'AYDER'İ KİRLETTİKİ, REZİL ETTİK'

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos 2017'de, katıldığı Ak Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında Ayder Yaylası ile ilgili şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım.''

AYDER YAYLASI

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, bin 350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal, iç, kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.

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