Ayder Yaylası'nda yılın ilk günü kar sürprizi

RİZE, (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, yeni yılın ilk gününde yağan karla beyaza yeniden büründü.Çamlıhemşin'in bin 350 rakımlı Ayder Yaylası, geçen hafta sonu yağan karla beyaza bürünmüştü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yaylayı kaplayan kar, kısa sürede eridi. Ayder Yaylası, yeni yılın ilk gününde beyaza tekrar büründü. Yeni yılı yaylada karşılayan tatilciler, yürüyüş yapıp, karın keyfini çıkardı.
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