Ayder'e tatilcilerden büyük ilgi

Rize'nin "yağmurun başkenti" olarak tanındığına değinen Sarı, "Yağış eksik olmuyor. Deniz, kum, güneşten uzaklaşmak isteyenler yağmurun sesini, doğanın güzelliklerini görmek için bölgeye geliyor. Zaman zaman yoğun yağış nedeniyle bölgemizde aksaklıklar yaşanıyor ama bunlar misafirlerimizi etkileyen gelişmeler olmuyor. Bölgeye gelen insanlar yanında ilk önce yağmurluğunu, şemsiyesini getirsin. Diğer bütün ihtiyaçlarını burada karşılayabilir" diye konuştu.

Ayder Yaylası, günübirlik gelip hafta sonunu değerlendirmek, günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak ve aynı zamanda bayram tatillerini geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Ayder Yaylası, Kurban Bayramı öncesinde de turistlerin akınına uğruyor.

Yaz döneminde yaylaya gelen ziyaretçi sayısında yoğunluk yaşandığını, bayram tatilinin de bunu artıracağını ifade eden Sarı, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle yüzde 90 doluluk oranı var. Bayramda yüzde 100'e ulaşacaktır. Gelecek olan misafirlerimizin mutlaka rezervasyonlarını yapmalarını belirteyim. Bir mağduriyet yaşanmasın. Bir çok ülkeden turist ağırlıyoruz ama Arap turistler daha çok tercih ediyor. Kuveyt, Güney Kore, İsrail ve diğer ülkelerden de gelen var. Güzel bir talep var. Eylül ayında teleferik projesinin ihalesi yapılacak. Bu proje yapılıp faaliyete geçtikten sonra hem yaz hemde kış bölgede çok daha farklı bir turizm olacaktır."

-"İsviçre'den daha farklı"

İşletme sahibi Muhammet Sual de 6 yıldır bölgede zipline işletmeciliği yaptığını kaydederek, "Yoğun bir talep var. Özellikle bölgemize Arap turistler daha çok geliyor. Buraya gelen tüm yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye çalışıyoruz. Kurban Bayramı da çok yoğun geçecektir." dedi.

Umman'dan gelen Kasım Abdullah ise, Ayder Yaylası'na ilk defa ziyaret ettiğini belirterek, "Burası çok güzel. Yeşili doğası herşeyi ile çok farklı bir yer. Yaylalar bizim için vazgeçilmez bir mekan." ifadelerini kullandı.

Güney Kore'den gelen Hyoseon Kim ise Türkiye'ye üç defa, Rize'ye ise ilk kez geldiğini dile getirerek, "Etkileyici bir manzarası var. İsviçre'den daha farklı. Buranın coğrafyası çok güzel. Aileme ve ülkemde ki herkese anlatacağım." şeklinde konuştu.

