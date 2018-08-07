Aydilge, longoz ormanlarında çöp topladı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Karacabey ilçesindeki 'Ihlamur Festivali'nde sahne alan şarkıcı Aydilge, konser öncesi kent sakinleriyle beraber longoz ormanlarında çöp topladı.
Karacabey'de düzenlenen 'Ihlamur Festivali'nde konser veren Aydilge, sahne öncesi eşi keman sanatçısı Utku Barış Andaç, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Bursalılar ile birlikte longoz ormanlarına giderek, çöp topladı. Karacabey Longoz Ormanları'ndaki çöp toplama etkinliğinde konuşan Başkan Özkan, "Burada yaklaşık 300 çeşit kuş türü ve endemik bitkilerimiz var. Burası geçmişten bize kalan çok önemli bir doğal miras. Bu güzelliklere vurgu yapmak için çevre bilincine, doğa sevgisine ve çevrenin temiz kalmasına katkı sağlamak adına hep beraber duyarlılık örneği göstererek, çevre temizliği yaptık. Temizlemekten daha çok kirletmemek önemli. Çevreye zarar vermeden bu güzelliklerden istifade etmemiz gerekir" dedi.
Ormandaki güzelliğin heba edilmemesi gerektiğini vurgulayan Aydilge ise "Biz doğanın hakimi değil, bir parçasıyız. Ona verdiğimiz her zarar, kendimize verdiğimiz zarar anlamına geliyor. Sanayileşen bir dünyadayız, buna ayak uydurmamız gerekiyor. Fakat bu kadar güzellikleri de heba etmemek gerekiyor. Doğaya sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.
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