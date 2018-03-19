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Aydın Bahçeşehir Koleji öğrencileri Çanakkale Ruhunu yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:26 | Son Güncelleme

Aydın Bahçeşehir Koleji 7’inci sınıf öğrencilerinin emek ve heyecan ile hazırladıkları 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle düzenlemiş oldukları program öğrenci velileri tarafından beğeni ile izlendi.Okul Müdürü Sümer Mustafa Güngör günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, “Bugün burada bir daha dönmemek üzere gidenleri, tarihin yazdığı en gerçek ve en şerefli kahramanları yad etmek ve Çanakkale Şehitlerini hatırlamak üzere bulunmaktayız.

Aydın Bahçeşehir Koleji öğrencileri Çanakkale Ruhunu yaşattı

Aydın Bahçeşehir Koleji 7’inci sınıf öğrencilerinin emek ve heyecan ile hazırladıkları 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle düzenlemiş oldukları program öğrenci velileri tarafından beğeni ile izlendi.
Okul Müdürü Sümer Mustafa Güngör günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, “Bugün burada bir daha dönmemek üzere gidenleri, tarihin yazdığı en gerçek ve en şerefli kahramanları yad etmek ve Çanakkale Şehitlerini hatırlamak üzere bulunmaktayız. Çanakkale Savaşı üç kelime ile özetlenebilir. Geldiler, gördüler ve döndüler. Gelenleri karşılayan asil ruhtur. Gelenler gördüler. Azmi, inancı, özgür olarak ölmek isteyen, davaları vatan olan insanları gördüler ve gelenler görüp döndüler. Bu anlamlı gecede başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için canını veren tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi, yad ediyor aziz ruhları önünde saygıyla bir kez daha eğiliyoruz’’ dedi.
Öğrenciler sahnede Çanakkale’de verilen mücadeleyi türkülerle, ağıtlarla canlandırırken izleyenler duygu dolu anlar yaşadı. Öğrencilerin sergiledikleri performansları ve heyecanları Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümüne yakışır şekildeydi.

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