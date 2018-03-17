Aydın Başak Kent Tiyatrosu perdelerini açıyor

Bünyesinde Aydın’ın en kıymetli oyuncularını bulunduran ve oyunlarda niteliği ön planda tutan Başak Kent Tiyatrosu, Aydın sanatına yeni kapılar açmaya geliyor.

Bugün Gizem Çetinkaya’nın yazdığı, oynadığı ve yönettiği “Erik Ağacına Tırmanırken” adlı oyunla bir kadın üzerinden tüm kadınların gerçeğini anlatmaya, 27 Mart Salı günü Metin Akyol’un yazdığı, yönettiği ve Mehmet Latif’in oynadığı “Lalena” adlı oyunla bir agorafobi trajedisini göstermeye, 3 Nisan Salı günü Tezer Özlü’nün yazdığı, Sibel Salcıoğlu’nun uyarladığı, oynadığı ve yönettiği “Yaşamın Ucuna Yolculuk” adlı oyunla Tezer Özlü’nün yalnızlığını, bunalımlarını, siyahını ve beyazını yansıtmaya, 12 Mayıs Cumartesi günü Federico Garcia Lorca’nın yazdığı Sabahat Akıncıoğlı’nun yönettiği “Bernarda Alba’nın Evi” adlı oyunla baskının ve sıkışmışlığın bir evdeki ilişkiler üzerine etkisini gözler önüne sermeye geliyor.

Bu dönem yaşanan zaman darlığı sebebiyle dört oyun yalnızca bir kez oynanacakken 2018