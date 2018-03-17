HABER

Aydın Başak Kent Tiyatrosu perdelerini açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 13:11 | Son Güncelleme

Bünyesinde Aydın’ın en kıymetli oyuncularını bulunduran ve oyunlarda niteliği ön planda tutan Başak Kent Tiyatrosu, Aydın sanatına yeni kapılar açmaya geliyor.Bugün Gizem Çetinkaya’nın yazdığı, oynadığı ve yönettiği “Erik Ağacına Tırmanırken” adlı oyunla bir kadın üzerinden tüm kadınların gerçeğini anlatmaya, 27 Mart Salı günü Metin Akyol’un yazdığı, yönettiği ve Mehmet Latif’in oynadığı “Lalena” adlı oyunla bir agorafobi trajedisini göstermeye, 3 Nisan Salı günü Tezer Özlü’nün yazdığı, Sibel Salcıoğlu’nun uyarladığı, oynadığı ve yönettiği “Yaşamın Ucuna Yolculuk” adlı oyunla Tezer Özlü’nün yalnızlığını, bunalımlarını, siyahını ve beyazını yansıtmaya, 12 Mayıs Cumartesi günü Federico Garcia Lorca’nın yazdığı Sabahat Akıncıoğlı’nun yönettiği “Bernarda Alba’nın Evi” adlı oyunla baskının ve sıkışmışlığın bir evdeki ilişkiler üzerine etkisini gözler önüne sermeye geliyor.Bu dönem yaşanan zaman darlığı sebebiyle dört oyun yalnızca bir kez oynanacakken 2018

Aydın Başak Kent Tiyatrosu perdelerini açıyor

Bünyesinde Aydın’ın en kıymetli oyuncularını bulunduran ve oyunlarda niteliği ön planda tutan Başak Kent Tiyatrosu, Aydın sanatına yeni kapılar açmaya geliyor.
Bugün Gizem Çetinkaya’nın yazdığı, oynadığı ve yönettiği “Erik Ağacına Tırmanırken” adlı oyunla bir kadın üzerinden tüm kadınların gerçeğini anlatmaya, 27 Mart Salı günü Metin Akyol’un yazdığı, yönettiği ve Mehmet Latif’in oynadığı “Lalena” adlı oyunla bir agorafobi trajedisini göstermeye, 3 Nisan Salı günü Tezer Özlü’nün yazdığı, Sibel Salcıoğlu’nun uyarladığı, oynadığı ve yönettiği “Yaşamın Ucuna Yolculuk” adlı oyunla Tezer Özlü’nün yalnızlığını, bunalımlarını, siyahını ve beyazını yansıtmaya, 12 Mayıs Cumartesi günü Federico Garcia Lorca’nın yazdığı Sabahat Akıncıoğlı’nun yönettiği “Bernarda Alba’nın Evi” adlı oyunla baskının ve sıkışmışlığın bir evdeki ilişkiler üzerine etkisini gözler önüne sermeye geliyor.
Bu dönem yaşanan zaman darlığı sebebiyle dört oyun yalnızca bir kez oynanacakken 2018

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı!TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı!
Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'
Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladıTürkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında olay iddia!

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında olay iddia!

Tıp Bayramı'nda hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!

Tıp Bayramı'nda hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Lise öğrencisini eve kapatıp kabusu yaşattı

Lise öğrencisini eve kapatıp kabusu yaşattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!

Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.