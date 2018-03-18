Aydın Başak Kent Tiyatrosu perdelerini açıyor

Bünyesinde Aydın’ın en kıymetli oyuncularını bulunduran ve oyunlarda niteliği ön planda tutan anlayışıyla, Başak Kent Tiyatrosu, Aydın sanatına yeni kapılar açmaya geliyor. Aydın Kent Tiyatrosu 4 ayrı oyunla perdelerini açıyor.

Gizem Çetinkaya’nın yazdığı, oynadığı ve yönettiği “Erik Ağacına Tırmanırken” adlı oyunla bir kadın üzerinden tüm kadınların gerçeği anlatırken, 27 Mart Salı günü Metin Akyol’un yazdığı, yönettiği ve Mehmet Latif’in oynadığı “Lalena” adlı oyunla bir agorafobi trajedisini gösterecek. 3 Nisan Salı günü Tezer Özlü’nün yazdığı, Sibel Salcıoğlu’nun uyarladığı, oynadığı ve yönettiği “Yaşamın Ucuna Yolculuk” adlı oyunla Tezer Özlü’nün yalnızlığını bunalımlarını, siyahını ve beyazını yansıtacak. 12 Mayıs Cumartesi günü de Federico Garcia Lorca’nın yazdığı Sabahat Akıcıoğlu’nun yönettiği “Bernarda Alba’nın Evi” adlı oyunla baskının ve sıkışmışlığın bir evdeki ilişkiler üzerine etkisini gözler önüne serecek.

Bu dönem yaşanan zaman darlığı sebebiyle dört oyunun yalnızca bir kez oynanacağı 2018-2019 sezonunda, Başak Kent Tiyatrosu bir repertuvar tiyatrosu niteliğinde beş oyunla perde açmayı hedeflediği belirtildi.

Genel sanat yönetmenliğini Yalçın Dinçer’in yaptığı ‘Aydınlık Bir Aydın İçin’ sloganıyla bir araya gelen ve özveriyle çalışan Başak Kent Tiyatrosu oyunlarını herkesi davet etti.