AYDIN BOYSAN İÇİN TEŞVİKİYE CAMİİ'DE TÖREN (2)

Haber: Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Ulus'taki evinde cuma günü organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Boysan burada öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.