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Aydın Boysan kimdir? Mimar - gazeteci Aydın Boysan hayatını kaybetti!

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 14:04 | Son Güncelleme 1 saat önce

Aydın Boysan hayatını kaybetti. Renkli kişiliği ile tanınan mimar ve gazeteci Aydın Boysan da yaşamını yitirdi. Mimar ve gazeteci Aydın Boysan organ yetmezliği sonucu bugün Ulus'taki evinde hayatını kaybettiğini oğlu Burak Boysan doğruladı. Peki Aydın Boysan kimdir? Aydın Boysan kaç yaşındaydı?

Aydın Boysan kimdir? Mimar - gazeteci Aydın Boysan hayatını kaybetti!

Aydın Boysan'ın hayatını kaybettiğini oğlu Burak Boysan doğruladı. Renkli kişiliği ile bilinen mimar ve gazeteci Aydın Boysan'ın organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. 97 yaşında olan Aydın Boysan, Hürriyet gazetesinde on yıl, Akşam gazetesinde 3 yıl köşe yazıları yazmıştı. Peki Aydın Boysan kimdir?

AYDIN BOYSAN KİMDİR?

Aydın Boysan, 17 Haziran 1921 tarihinde Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan'ın çocuğu olarak dünyaya geldi. 1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitiren Aydın Boysal, mesleğini 1999'a kadar ara vermeden sürdürdü.

Aydın Boysan, Türkiye Mimarlar Odası'nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ders veren Aydın Boysan, ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları'nı kurdu (1984-1993).

Aydın Boysan, aralıksız olarak on yıl Hürriyet ve üç yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

AYDIN BOYSAL'IN TASARLADIĞI YAPILAR

1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır. Aydın Boysan'ın imzasını attığı bazı projeler şunlardır:

Hakkâri vilâyet konağı (ilk projesi).
Hürriyet Medya Towers, Güneşli, İstanbul.
Sütlüce'deki Arçelik binası.
Arçelik Çayırova Fabrikası, İstanbul, 1967
Nasaş Alüminyum Tesisleri, Gebze-Kocaeli
Turistik Otel Termal, Uludağ-Bursa
Eczacıbaşı binası (Şimdi yıkıldı, yerinde Kanyon Alışveriş Merkezi var).
İpekkağıt Karamürsel yapısı.
Orhangazi Döktaş binası.
Çorlu Aymar binası.
Mimar Sinan Üniversitesi Kültür Merkezi.
Çatalca’daki Nesin Vakfı binaları restorayonu.

Kitapları
Mizah Paldır Güldür
Yangın Var
Umut Simit
Yalan
Oldu mu Ya!
Fısıltı
Dostluk
Aldanmak
Söylesem Bir Türlü
Dünyayı Severek
Yollarda
Uzaklardan
Yıl 2046 Uzay Anıları
İstanbul Esintileri
Leke Bırakan Gölgeler
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