Aydın Boysan kimdir? Mimar - gazeteci Aydın Boysan hayatını kaybetti!

Aydın Boysan, aralıksız olarak on yıl Hürriyet ve üç yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

Aydın Boysan, Türkiye Mimarlar Odası'nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ders veren Aydın Boysan, ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları'nı kurdu (1984-1993).

Aydın Boysan, 17 Haziran 1921 tarihinde Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan'ın çocuğu olarak dünyaya geldi. 1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitiren Aydın Boysal, mesleğini 1999'a kadar ara vermeden sürdürdü.

Aydın Boysan'ın hayatını kaybettiğini oğlu Burak Boysan doğruladı. Renkli kişiliği ile bilinen mimar ve gazeteci Aydın Boysan'ın organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. 97 yaşında olan Aydın Boysan, Hürriyet gazetesinde on yıl, Akşam gazetesinde 3 yıl köşe yazıları yazmıştı. Peki Aydın Boysan kimdir?

AYDIN BOYSAL'IN TASARLADIĞI YAPILAR

1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır. Aydın Boysan'ın imzasını attığı bazı projeler şunlardır:

Hakkâri vilâyet konağı (ilk projesi).

Hürriyet Medya Towers, Güneşli, İstanbul.

Sütlüce'deki Arçelik binası.

Arçelik Çayırova Fabrikası, İstanbul, 1967

Nasaş Alüminyum Tesisleri, Gebze-Kocaeli

Turistik Otel Termal, Uludağ-Bursa

Eczacıbaşı binası (Şimdi yıkıldı, yerinde Kanyon Alışveriş Merkezi var).

İpekkağıt Karamürsel yapısı.

Orhangazi Döktaş binası.

Çorlu Aymar binası.

Mimar Sinan Üniversitesi Kültür Merkezi.

Çatalca’daki Nesin Vakfı binaları restorayonu.

Kitapları

Mizah Paldır Güldür

Yangın Var

Umut Simit

Yalan

Oldu mu Ya!

Fısıltı

Dostluk

Aldanmak

Söylesem Bir Türlü

Dünyayı Severek

Yollarda

Uzaklardan

Yıl 2046 Uzay Anıları

İstanbul Esintileri

Leke Bırakan Gölgeler

Yaşama Sevinci

Sev ve Yaşa

Damlalar

Zaman Geçerken

Aynalar

Yüzler ve Yürekler

Felekten Bir Gün

İstanbul’un Kuytu Köşeleri

Neşeye Şarkı

Nereye Gitti İstanbul?

Merak Uyanınca

Uzun Yaşamanın Sırrı

Hayat Tatlı Zehir

Ayıp Olmadan

Şerefe

Binbir Yaşam Sahnesi

Yıldızlardan Bile Uzaklarda

Bir Ömür yetmiyor

Ne Hos Zamanlardi