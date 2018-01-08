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Aydın Boysan son yolculuğunda... 'Harika bir hayatı oldu'

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 13:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

Mimar, gazeteci ve yazar Aydın Boysan için Mimarlar Odası'nda tören düzenlendi. Boysan'ın oğlu Burak Boysan, “Babam 97 yaşındaydı, 100 yaşını geçmesini ummuştuk, çok dolu dolu bir hayat yaşadı. Çok harika bir hayatı oldu. Çok özleyeceğiz ve çok üzüldük ama onu içimizde de yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

97 yaşında hayatını kaybeden mimar, gazeteci ve yazar Aydın Boysan için Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Karaköy Binası'nda tören düzenlendi. Törene Boysan'ın oğlu Burak Boysan başta olmak üzere Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Sami Yılmaztürk ve çok sayıda arkadaşı katıldı. Burak Boysan'ın duygu dolu anlar yaşadığı görüldü.

Boysan'ın cenazesi sevenlerinin omuzlarında tören alanına taşındı. Tabutun çevresini karanfillerle donatan sevenleri uzun süre dua ederek Boysan'a rahmet diledi. Boysan'ın için hazırlanan kısa bir biyografi sunumunun ardından sevenleri tek tek konuşma yaparak duygularını dile getirdi.

İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Sami Yılmaztürk, “17 Haziran 2017 tarihinde burada 96'ıncı yaş günün kutladık hep birlikte dostlarıyla. O gün aydın ağabeyin 100'üncü yaş gününü kutlayacağımızı konuşmuştuk. Aydın ağabeyin mimarlık mesleğine olan katkıları için mesleki ustalarımızın söyleyeceği çok şey vardır” diye konuştu.

“HER ZAMAN KORUYAN BİR ELDİ”

Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu ise, “Mimar, gazeteci ve bilge insanı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesinin dostlarının tüm meslektaşlarımızın ve ülkemizin başı sağolsun bizler mimarlar odasında birlikte çalışmanın bahtiyarlığını yaşadık. Aklı bilimi rehber edinin akıllı aydın bir büyüğümüzdü. Sürekli meslek odasına sahip çıkmış meslek haklarına sahip çıkmıştır. Her zaman mimarlar odasına yukarıdan bakan bir göz koruyan bir eldi” ifadelerini kullandı.

“100 YAŞINI GEÇMESİNİ UMMUŞTUK”

Oğlu Burak Boysan, “Babam 97 yaşındaydı. 100 yaşını geçmesini ummuştuk. Hayatındaki değer sayıların ne kadar acayip olduğunu söylemek istiyorum. Yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik bir alanı tasarladı şimdiye kadar. Mimarlar odasında 64 yıllık hukuku var. Ayrıca 2016 yılında kaybettiğimiz annemle 67 sene evli kaldı. 43 tane kitabı var ve kitaplarını yazmaya 63 yaşında başladı. Bütün bu sayıları bir araya getirdiğinizde 97 ve 100 arasındaki 3 yaş farkı önemsizleşiyor. Çok dolu dolu bir hayat yaşadı. Çok harika bir hayatı oldu. Çok özleyeceğiz ve çok üzüldük ama onu içimizde de yaşatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, aydın Boysan için oluşturulan hatıra defterine sevenleri duygularını yazdı. Yapılan konuşmalarına ardından boysan alkışlar eşliğinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne götürüldü.

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