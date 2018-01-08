Aydın Boysan son yolculuğunda... 'Harika bir hayatı oldu'

97 yaşında hayatını kaybeden mimar, gazeteci ve yazar Aydın Boysan için Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Karaköy Binası'nda tören düzenlendi. Törene Boysan'ın oğlu Burak Boysan başta olmak üzere Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Sami Yılmaztürk ve çok sayıda arkadaşı katıldı. Burak Boysan'ın duygu dolu anlar yaşadığı görüldü.

Boysan'ın cenazesi sevenlerinin omuzlarında tören alanına taşındı. Tabutun çevresini karanfillerle donatan sevenleri uzun süre dua ederek Boysan'a rahmet diledi. Boysan'ın için hazırlanan kısa bir biyografi sunumunun ardından sevenleri tek tek konuşma yaparak duygularını dile getirdi.

İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Sami Yılmaztürk, “17 Haziran 2017 tarihinde burada 96'ıncı yaş günün kutladık hep birlikte dostlarıyla. O gün aydın ağabeyin 100'üncü yaş gününü kutlayacağımızı konuşmuştuk. Aydın ağabeyin mimarlık mesleğine olan katkıları için mesleki ustalarımızın söyleyeceği çok şey vardır” diye konuştu.

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