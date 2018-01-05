Aydın Boysan'ın vefatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden mimar ve gazeteci Aydın Boysan'a Allah'tan rahmet, Boysan ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Boysan'ın vefatı nedeniyle Twitter'dan başsağlığı mesajı paylaştı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "İki güzel insanı arka arkaya kaybettiğimiz hüzün dolu bir gün... Mimar ve gazeteci, değerli insan Aydın Boysan'ı kaybettik. Boysan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
(AA)
İstanbul'da seri tecavüzcü dehşeti: İtiraf etti, tutuklandı
DEAŞ'ın canlı bombası kışlada yakalandı!
Diyarbakır'da alarm! 900 polis katılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız gazeteciyi fena azarladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!
ABD Rusya'yı açık açık tehdit etti: Bedelini ödeyecek
Böyle kimlik görülmedi! Karabüklü Rahmiye teyze 00.00 doğumlu
Yorum: Ankara'nın hoşlanmadığı karar
Siz bir de onun sevgilisini görün!
Alaska'da uzaylı istilası! Sosyal medya sallandı
Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum