Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke’de 50 bin fide dağıttı

Aydın’ın Söke ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 bin fide dağıtıldı. ‘Yerel Tohum Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen fide dağıtımında 50 bin adet fide yoğun talep karşısında kısa sürede tükendi.

Biber, domates ve patlıcan fidelerinin dağıtımı Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Söke Çarşamba Pazaryeri alanında gerçekleştirildi. Fide dağıtımında Aydın Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli de yer aldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla başlatılan Yerel Tohum Projesi 4. yılına ulaşırken, proje kapsamında 2 milyon adet fide dağıtımı hedefleniyor. Yerel tohum üretiminin güçlenmesi, organik üretimin desteklenmesini amaçlayan proje vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli; “Başkanımız Özlem Çerçioğlu tarafından önemsenen ve 4 yıldır başarıyla yürütülen proje kapsamında ilimize bağlı tüm ilçelerimizde fide dağıtımı sürüyor. Bu anlamda Söke’de 50 Bin adet fide dağıtımı gerçekleştirdik. Projemize destek veren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.