Aydın Büyükşehir Belediyesinden Yaykın Mahallesi’ne destek

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacasu’ya bağlı Yaykın Mahallesindeki cemiyet yerinin helikopter perdahlı betonu atılarak vatandaşların cemiyetlerini yapmaları için hazırlandı.
Mahalleye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, "Belediye olarak ilçeye bağlı tüm mahallelerde vatandaşın en çok ihtiyaç duydukları hizmetleri göz önünde bulundurarak çalışmalar yapıyoruz.Vatandaşımızın rahatı için mesai saati gözetmeden çalışıyoruz. Mahallelerimizdeki eksikleri tespit ederek çözüme kavuşturuyoruz” dedi.
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