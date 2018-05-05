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Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 12:21 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim ilçesinde bir otele ait iskelenin çökmesi sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sahil kısmındaki beton iskele, üzerinde tatilciler varken çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iskele altında kalan ve denize düşen 8 yaralıyı kurtardı.

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Ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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AA


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Anahtar Kelimeler:
Aydın 5 yıldızlı otel Didim

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu nasıl ihmalkarlık adamlar oraya tatile gidiyor daha sezon başlamadan bunların bakımlarının yapılmış olması lazım can bu kadar ucuz olmamalı yaralılara Allahtan şifa diliyorum
kesin şu milletten para toplayan oteldir biz tatile gittik herşey berbattı capris diye bir oteldi
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