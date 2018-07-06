Aydın'da gençleri kumara alıştırdığı iddia edilen bakkal gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, gerçekleştirilen huzur denetimleri sırasında Efeler ilçesi Şahnalı Mahallesinde faaliyet gösteren bakkal dükkanında yapılan inceleme şarj cihazı görünümlü bir kumar makinesiyle gençlerin kumara alıştırıldığı tespit edildi.
İşletmeciliğini Y.D’nin yaptığı köy bakkalında yakalanan, madeni 1 TL para ile çalışan telefon şarj makinesı görünümlü kumar makinesine içerisindeki 100 TL ile birlikte el konuldu. Gözaltına alınan bakkal sahibi olan Y.D., hakkında "kumara yer ve mekan sağlamak” suçundan işlem yapıldı.
İHA
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