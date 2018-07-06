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Aydın'da gençleri kumara alıştırdığı iddia edilen bakkal gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 14:25 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde, jandarma gerçekleştirdiği denetimlerde şarj cihazı görünümlü kumar makinesiyle gençleri kumara alıştırdığı iddia edilen bakkal gözaltına alındı.

Aydın'da gençleri kumara alıştırdığı iddia edilen bakkal gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, gerçekleştirilen huzur denetimleri sırasında Efeler ilçesi Şahnalı Mahallesinde faaliyet gösteren bakkal dükkanında yapılan inceleme şarj cihazı görünümlü bir kumar makinesiyle gençlerin kumara alıştırıldığı tespit edildi.

İşletmeciliğini Y.D’nin yaptığı köy bakkalında yakalanan, madeni 1 TL para ile çalışan telefon şarj makinesı görünümlü kumar makinesine içerisindeki 100 TL ile birlikte el konuldu. Gözaltına alınan bakkal sahibi olan Y.D., hakkında "kumara yer ve mekan sağlamak” suçundan işlem yapıldı.

İHA

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Aydın kumar

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
istanbul da fatih de bir sürü yasa dışı bahis oynatan bürolar var. benim arkadaşımın kardeşine 150 bin lira senet imzalattılar. çocuğun hayatı karardı, borç ödemeye çalışıyor. bakkalda 1 tl ye kumar oynatmış.
bu iş böyledir adamlar trilyonluk yolsuzluk yapar, hırsızlık yapar, vurgun vurur kimse onlara karışamaz. ama bakkaldan ekemek çalan doğru hapse
öyle çalışan sigara kumar makinaları heryerde cirit atıyor sözde sigara veriyor kazandığında 1 tl ye onlar nolacak vey,a 1 tlye oyuncak el beceresi gibi sunuluyor onlarında kalkması lazım
Allahtan hiper marketler,her bütçeye göre, kuruldu da veresiye yazıp da;Ege ve Marmara'da Yunan-Bulgar,karadeniz'de Rus-Gürcü,Doğu ve Güneydoğu'da İran-ırak-rus,akdeniz ve iç anadolu'da israil malı bilimum tezgah altı kaçak malları (başta sigara) satamaz oldular!!küçük esnaf öldü deniyordu şimdi hepsi hiper marketlerde çalışıyorlar
Bu toplum zararlısına en kısa zamanda şiddetle ceza verilmeli ki para kazanmak için milletin çocuğuna zehir zerk etmenin bedelini ibretialem için en ağır şekilde ödesin. Yazık çocuklarımız elimizden gidiyor.
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