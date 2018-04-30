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Aydın'da intihar girişimini izleyen kalabalık şahsın atlamasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 07:25 | Son Güncelleme

Aydın'da gece yarısı intihar izlemek için toplanan gençler, macera yaşayabilmek için çatıdaki şahsın bir an önce atlamasını istedi.

Aydın’da gece yarısı bir grup genç intiharı izleyebilmek için toplandı. Adeta insanlık dramının yaşandığı olayda polis ve sağlık ekipleri şahsı intihardan vazgeçirmek için itfaiye ekipleri ise olası intiharda can kurtarmak için nöbet tutarken, bir grup genç de şahsın yukarıdan aşağıya atlayışını görebilmek için çatıdaki şahsın bir an önce atlamasını istedi.

Aydın Efeler İlçe Merkezi’nde bunalıma girip Atatürk Meydanı’ndaki Büyükşehir Belediye Binası’nın çatısına çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Olayı internet sitelerinin son dakika haberinden duyan bir grup genç, şahsın 7 katlı binanın çatısından aşağıya atlayışını izleyebilmek için meydanda toplandı. Polis ve sağlık görevlilerini ilk etapta yanına yaklaştırmayan çatıdaki şahsı ikna çabaları sürerken, intiharı izleyebilmek için toplanan gençler eğlenceli bir gösteri varmışçasına olayı izledi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları sırasında şahsın 7. kattan atlayışını izlemek için toplandıklarını belirten gençler, şahıs atlamayınca gece yarsında toplanma amacına ulaşamadıklarını söylediler. Bunu olay yerinde haber çalışması yapan kameralara da açık açık söyleyen gençler “Delinin biri atlıyor diye okuduk duyduk geldik. Atsın diye bekliyoruz. Bir saattir bekliyoruz. Atacağım demiş atmamış halen. Atlayacaksa atlasın” diye konuştular.

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Zaman zaman yanlarında getirdikleri topla da oynayan gençler, intihar girişiminde bulunan şahsın bir an önce atlamasını beklediklerini ve atlayış görüntüsünü canlı canlı izleyebilmek için gece yarsında beklediklerini belirterek “Bir saattir beklemekten sıkıldık. Artık atlayacaksa atlasın. Atlamayacaksa gidelim yatalım” diye konuşmaları herkesi şaşırttı.

Bir yanda da intihar girişiminde bulunan şahsın yakınlarının bulunduğu alanda gençlerin herkesi şaşırtan tavırları, bağıra bağıra kameralara ‘Bir an önce atlasın’ diye konuşmaları üzerine gençler polis tarafından ikaz edildi. Çatıdaki şahsın ikna edilmesi üzerine gece yarsı toplanan kalabalık saat 02:00 sıralarında dağıldı.

Ekonomik, ailevi ve değişik sorunları dolayısıyla intihar girişiminde bulunan 41 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası F.Ö. ikna edilerek Büyükşehir Belediyesi’nin çatısından indirilip hastaneye götürüldü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın atatürk meydanı intihar

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
milli eğitimin eğittiği yetiştirdiği gençlik din iman peygamberden haberi olmayan zürriyet yetişiyor Allah sonumuzu hayır etsin
TOPLUMUN GELDİĞİ NOKTA. SAYGISIZ, İPSİZ SAPSIZ BİR GENÇLİK. BUNLAR NE ARA TÜREDİ SİZİN KENDİNİZE FAYDANIZ YOKTUR Kİ TOPLUMA OLSUN.
Y Türkiye insanları .
Eéee işte insanlık işte gençlik. dinsiz donsuz şuursuz vicdansız yazık çol yazık
Ülkemde cehalet dizboyu ne ararsan var ...
ülkenin geldiğinoktaya bak bilinçsiz şuursuz imansız ve vşicdansız yetişen nesil malesef ülkeyi 16 yıldır yöneten AKP nin suçu.
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