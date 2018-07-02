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Aydın'da kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Rulo peçetenin içinden çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 13:31 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, çalıştığı iş yerinin kadınlar tuvaletine gizli kamera koyduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Aydın'da kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Rulo peçetenin içinden çıktı

Gencelli Mahallesi'ndeki bir iş yerinin kadınlar tuvaletinde gizli kamera olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

KAMERA RULO PEÇETEN ÇIKTI

Tuvalette rulo peçete içine gizlenmiş kamera bulan ekipler, görüntüleri inceledi.

GÖZALTINA ALINDI

Kayıtlarda, iş yerini çalışanı M.Ö.T'nin kamerayı koyduğu yönünde bilgiye ulaşan jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. (AA)


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Aydın kadınlar tuvaleti rulo peçete Gizli Kamera

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