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Aydın'da katliam haberi! 17 yaşındaki genç anne babasını öldürüp intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 12:14 | Son Güncelleme

Aydın güne katliam haberiyle uyandı! Mert Ali Doğru (17), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Suna (42) ve babası emekli polis memuru Adem Doğru’yu (47) tabancayla öldürdü. Daha sonra elindeki silahla çatıya çıkan Mert, başına bir el ateş ettikten sonra dördüncü kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 05.00 sıralarında, Fatih Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 2’nci katında ailesiyle birlikte yaşayan Mert Ali Doğru, uyuyan annesi ve babasına tabancayla ateş açtı.

ÇATIDA İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Sahur vakti silah sesiyle uyanan mahalle sakinleri, daha sonra elindeki silahla apartmanın çatısına çıkan Mert Ali Doğru'yu ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan Mert Ali Doğru, başına bir el ateş ettikten sonra dördüncü kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Korkunç olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Binaya gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Mert Ali Doğru’nun öldüğünü belirledi. Ağır yaralı Doğru çifti ise ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Suna ve Adem Doğru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın nedeni araştırılırken, polisin başlattığı soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Ailenin komşuları, Suna ve eşi Adem Doğru arasında geçimsizlik olduğunu öne sürdü. Komşular, ayrıca Suna Doğru’nun boşanmak istediğini, eşi Adem Doğru’nun buna karşı çıktığını, oğulları Mert Ali’nin ise bu durumdan etkilenmiş olabileceğini ileri sürdü. (DHA)


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Aydın katliam cinayet intihar anne baba mert ali doğru

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ahh yavrumm ahh... bırakın mutsuzsanız ayrılın, şiddet, öfke, öldürmek çocuklara kıymak neden... ne yiyor bu insanlar ne içiyor, bir zamanlar kuş gribi yok domuz giribini saldılar ortaya salgınından geçilmiyordu ölen ölene, şimdi bırakın kendi kendimizi ailemizi kırıyoruz öldürüyoruz. neymiş cinnet sinirlenen öfkelenen katliam yapıyor ne kadar kolay ya
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