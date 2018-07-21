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Aydın'da katliam yapan Mustafa Duran teslim oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 10:14 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evine 2 pompalı tüfekle baskın yaparak 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran polise teslim oldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle eşi ve ailesine ateş açması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Saldırganın eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve evden uzaklaştırma cezası bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde M.D, daha önce vefat eden kayınpederinin evine gitti. Burada eşi Tülin Duran ve çocuğu da bulunan M.D, evdekilerinin üzerine 2 pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olayda, komşular Filiz Kahya, Mehmet Kahya, Tülin Duran'ın kardeşleri Bekir Karakılıç, Birol Karakılıç ve eşi Emine Karakılıç öldü, M.D'nin eşi ve kızı Tuğçe Duran ile Şükran Karakılıç yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunulduğu öğrenildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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UZAKLAŞTIRMA CEZASI VARDI

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzücü bir olayın yaşandığını, karı koca arasında sorun olduğunu söyledi.

Mahalle sakinlerden Aysel Ünal, "Ben bu aileyi tanıyorum. Ne vurulan ne de vuranın kötülüğünü gördük. Pompalı seslerini duyar duymaz koştuk. Eşiyle aralarında sorun var diye duyduk. Eşiyle aralarında sorun olsa bile böyle canilik olmaz." dedi.

TESLİM OLDU

Öfkeli eş bu sahah polise teslim oldu.

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Aydın Nazilli cinayet mustafa duran

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
asın
biz nasıl bu hale geldik :(((
SAVCI İŞ GEREGİ HEMEN UZAKLAŞTIRMAYI VERMİŞ OTURDUĞU MAKAMDAN AMA KADINI VE AİLESİNİ KURTARABİLMİŞ Mİ? BU İŞİN ASLINI ARAŞTIRMADAN İNSANLARI DİNLEMEDEN VERİLEN KARARLARIN SONUCU, SAVCIYA OLAYI ÖZETLERKEN POLİSTE BİRAZ OLAYI FARKLI YANSITTIYSA VE UZAKLAŞTIRME UZAKLAŞTIRMA CANLARI KURTARMAZ VE ADALETLİ KARAR VERİLMESİ LAZIM
Bir anlık öfke ... Ve korkunç son. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum.
yillara mahkum
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