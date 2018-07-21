Aydın'da katliam yapan Mustafa Duran teslim oldu!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle eşi ve ailesine ateş açması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Saldırganın eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve evden uzaklaştırma cezası bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde M.D, daha önce vefat eden kayınpederinin evine gitti. Burada eşi Tülin Duran ve çocuğu da bulunan M.D, evdekilerinin üzerine 2 pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olayda, komşular Filiz Kahya, Mehmet Kahya, Tülin Duran'ın kardeşleri Bekir Karakılıç, Birol Karakılıç ve eşi Emine Karakılıç öldü, M.D'nin eşi ve kızı Tuğçe Duran ile Şükran Karakılıç yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunulduğu öğrenildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, olay yerinde incelemelerde bulundu.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI VARDI

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzücü bir olayın yaşandığını, karı koca arasında sorun olduğunu söyledi.