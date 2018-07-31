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Aydın'da kaymakam sokakta sabahladı! Selin ardından seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 10:50 | Son Güncelleme

Aydın’ın Buharkent’te dün akşam saatlerinde gerçekleşen aşırı yağışın ardından oluşan selin yaralarını sarmak için yetkililer seferberlik ilan etti. İlçe Kaymakam Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı, belediye başkanı ile birlikte geceyi sokakta geçirdi.

Aydın'da kaymakam sokakta sabahladı! Selin ardından seferber oldular

Aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel nedeniyle Belediye Başkanını yanına alarak selin en etkili olduğu Kızıldere Mahallesine giden İlçe Kaymakam Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı bölgede incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alıp çalışmaları bizzat yerinde takip eden Kaymakam, geceyi vatandaşlarla geçirdi.

Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı hasar tespit çalışmalarının başladığını ve vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kaymakam Buharkent sel

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