Aydın'da korkunç kaza! Gelin öldü, damat yaralı

Aydın-İzmir otoyolunda Ferhat Y.'nin kullandığı 09 S 1310 plakalı otomobil, Kızılcapınar Viyadüğü mevkisinde park halindeki 09 NZ 130 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler araç içerisinde sıkışan Ferhat Y, Serhat Y. ve Sinan Koç'u sıkıştıkları yerden çıkarırken Özlem Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Söke ilçesinde dün evlendikleri öğrenilen Ferhat-Özlem Y. çiftinin düğün davetiyelerinin yola döküldüğü görüldü.
112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen yeni evli çiftin bir yakını, "Daha gece düğünlerini yaptık. Birlikte oynadık. Kıbrıs'a balayına gideceklerdi bugün." diyerek gözyaşı döktü.
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