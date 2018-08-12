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Aydın'da korkunç kaza! Gelin öldü, damat yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 10:35 | Son Güncelleme

Aydın'ın Germencik ilçesinde düğünden dönen çiftin içinde bulunduğu otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu gelin öldü, damatla birlikte 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen yeni evli çiftin bir yakını, "Daha gece düğünlerini yaptık. Birlikte oynadık. Kıbrıs'a balayına gideceklerdi bugün." diyerek gözyaşı döktü.

Aydın'da korkunç kaza! Gelin öldü, damat yaralı

Aydın-İzmir otoyolunda Ferhat Y.'nin kullandığı 09 S 1310 plakalı otomobil, Kızılcapınar Viyadüğü mevkisinde park halindeki 09 NZ 130 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekipler araç içerisinde sıkışan Ferhat Y, Serhat Y. ve Sinan Koç'u sıkıştıkları yerden çıkarırken Özlem Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Söke ilçesinde dün evlendikleri öğrenilen Ferhat-Özlem Y. çiftinin düğün davetiyelerinin yola döküldüğü görüldü.

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112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Olay yerine gelen yeni evli çiftin bir yakını, "Daha gece düğünlerini yaptık. Birlikte oynadık. Kıbrıs'a balayına gideceklerdi bugün." diyerek gözyaşı döktü.

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Yaralı kızıl şahine tedaviYaralı kızıl şahine tedavi
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Anahtar Kelimeler:
Kaza gelin damat Aydın Germencik düğün

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
mekanları cennet olsun..ama bu olay memleketin kanayan bir yarasına da örnek...asker uğurlama,düğün konvoyları..bunlar yasaklanmadıkça ölümlerin önüne geçilemez..sevinmeyi bilmiyoruz..abuk sabuk araba kullanmayı eğlence sanıyoruz...
yorgunluk uykusuzluk gece araç sürme hepsi üst üste... tabi tır neden oraya parketmiş oda ayrı konu... madem parkettin arkasına bi kedi gözü felan koyda insanlar görsün. yasal zorunluluktan felan değil insanlık namına
allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah sabır versin, geline rahmet etsin. Kusurlu araç sürücüsü gibi görünüyor tır park yerinde, ayrıca arabada ölüm olması emniyet kemeri bağlı olmamasina bağlı gibi takın kardeşlerim kemerlerinizi Allah korusun kaza beklendik birşey değildir ve herkesin başına gelebilir.
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