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Aydın’da korkunç kaza! Kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı bekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 08:28 | Son Güncelleme

Aydın’da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı bekledi. Ekiplerin zamanla yarıştığı kurtarma çalışmalarında kaza yapan aracın başında toplanan meraklı kalabalık zaman zaman çalışmaları güçleştirirken kazada kamyonette sıkışan kardeşlerden biri ekiplerin tüm uğraşlarına rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’da korkunç kaza! Kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı bekledi

Kaza saat 01:00 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Efeler Kanyaşı mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın istikametinden Köşk istikametine seyir halinde olan Hüdayi Sergin yönetimindeki 45 RJ 555 plakalı kamyonet çilek serası demiri taşıyan Muammer Yasan idaresindeki 09 Z 0796 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada oku kırılan traktör yoldan fırlayarak karşı şeridi aşıp demiryolu ile karayolu arasındaki alanda kaldı. Kazada fırlayan traktörün sürücüsü ile kamyonette bulunan Hüdayi ve Gönül Sergin yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Traktör sürücüsü Muammer Yasan ambulansla hemen hastaneye kaldırılırken, kamyonette sıkışan Hüdayi ve Gönül Sergin’i kurtarmak için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri sıkıştıkları kamyonette acı içinde kıvranan Sergin kardeşleri kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

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TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURARILAMADI

Ekipler aracı keserek sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasını sağlarken Hüdayi Sergin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gönül Sergin ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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MERAKLI KALABALIK GÖREVLİLERİ ZOR ANLAR YAŞATTI

Kazayı gören ve duyan herkes kaza yerine akın edince ekipler meraklı kalabalığı bölgeden uzaklaştırmakta zorlandı. Kazadan sonra olay yerine gelen Hüdayi ve Gönül Sergin’n yakınları uzun süre göz yaşı döktü. Herkese çocuklarını soruna Hüdayi ve Sergin’in babasını yakınları teselli etmeye çalıştı.

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Kaza nedeniyle kapanan karayolu çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Kaza trafik kazası Gönül Sergin

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