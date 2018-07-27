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Aydın'da Mustafa Doğru isimli vatadandaş 1 ay boyunca boğazında sülükle yaşadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 18:41 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinde besici Mustafa Doğru (63), farkında olmadan bir ay boyunca boğazına yapışan sülükle yaşadı. Doğru, ağzından kan gelmesi üzerine hastaneye gidince sülük belirlendi ve ameliyatla çıkarıldı.

Aydın'da Mustafa Doğru isimli vatadandaş 1 ay boyunca boğazında sülükle yaşadı!

Soğancılar Mahallesi’nde besicilik yaparak geçimini sağlayan Mustafa Doğru, 1 ay önce, hayvanlarını suladığı göletten bidonlarına su almak amacıyla, ağzıyla hortumu çekti.

SÜLÜK BOĞAZINA YAPIŞTI

Bu sırada suda bulunan ve gözle görülmeyecek kadar küçük olan sülük, Doğru’nun boğazına yapıştı. Durumdan habersiz, boğazındaki sülükle yaşayan Mustafa Doğru, geçen 25 Temmuz günü, ses kısıklığı ve ağzından kan gelmesi şikayetleriyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği’ne başvurdu.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Uzm. Dr. Kürşat Bensoy tarafından muayene edilen Doğru’nun boğazında, sülük olduğu belirlendi. Acil ameliyata alınan Mustafa Doğru’nun boğazına yapışan sülük, canlı olarak çıkarıldı. Sülük kap içine konularak, Doğru’ya gösterildi. Operasyonu gerçekleştiren doktoruna teşekkür eden Mustafa Doğru, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. (DHA)

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Aydın Çine Mustafa Doğru Sülük

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