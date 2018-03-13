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Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 19:53 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesinde öğrenciler öğle yedikleri yemekten sonra baş dönmesi ve kusma şikâyeti ile hastaneye akın etti. Evlerine giden çocuklar aileleri tarafından teker teker hastaneye getirilmeye başlandı. Yemek şirketi hakkında soruşturma başlatılırken taşımalı eğitim gören diğer öğrencilerin de tek tek sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde öğrenciler öğle yedikleri yemekten sonra baş dönmesi ve kusma şikâyeti ile hastaneye akın etti. Evlerine giden çocuklar aileleri tarafından teker teker hastaneye getirilmeye başlandı.

Karacasu ilçe merkezi ve 33 mahallesinde öğrenim gören öğrenciler, zehirlenmeleri sonrası Karacasu Devlet Hastanesi ve Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Ailelerin ise hastane önünde endişeli bekleyişi sürüyor.

118 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Edinilen bilgiye ve iddialara göre bugün öğle yemeğini mesleki eğitim merkezinde aşçı izinli olduğu için aşçı yardımcıları ve öğrencilerin pişirdiği tavuk, pilav, çorba ve salatadan oluşan yemeklerden yiyen taşımalı eğitim ile ilk, orta ve lise düzeyindeki 133 öğrenciden 118’i zehirlendi. Yemeklerden zehirlenen öğrenciler Karacasu ve Nazilli’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerde yoğun tedbirler alınarak öğrenciler hızlı bir şekilde serumları bağlanarak tedavi altına alındı. Çok sayıda ambulans, belediyeye ait toplu taşıma araçları ve özel araçlarla hastanelere taşınan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ve Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak çalışkan, öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Yetkililer 32 öğrencinin ilk müdahalenin ardından taburcu edildiğini açıkladılar.

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, AA muhabirine, yemek şirketi hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Büyüknalçacı, "Hastaneye giden öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasından dolayı taşımalı eğitim gören diğer öğrencilere de tek tek ulaşıp sağlık kontrolünden geçireceğiz." dedi.

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Aydın Karacasu kusma hastane Çocuk zehirlenme

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
DAHA FAZLA PARA KAZANMAK İÇİN KALİTESİZ MALZEMELERLE ÇÖP KALİTESİNDE SÖZDE YEMEKLERİ TAŞIMALI EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERE YEDİRİYORLAR..BU HABER YAŞANANLARIN SADECE BİNDE BİRİ.....
YAZIK GÜNAH BU ÜLKENİN GARİBAN KÖRPE ÇOCUKLARINA..YEMEKLERİNE BİLE GÖZ DİKTİ VİCDANSIZ HIRSIZ KÖPEKLERR
Yandas firmalar gibi papa cocuklari Türk milletine dusmanlikta sinir tanimiyor
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