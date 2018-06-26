Aydın’da silahlı çatışma! Polislere ateş açan kişi hayatını kaybetti

Olay gece yarısı Efeler İlçe Merkezi Ata Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, değişik suçlardan sabıkası ve kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen müteahhit Şerafettin Y. polis tarafından takibe alındı. Ata Mahallesi’nde şahsın ikametine yakın bölgede polis ekipleri Şerafettin Y.’yi yakalamak istedi. İddiaya göre ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Şerafettin Y. polislere beylik tabancası ile ateş edince çatışma çıktı. Göğsünden vurulan Şerafettin Y. olay yerine çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şerafettin Y., kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

(İHA / AA)

