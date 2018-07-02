Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!

Edinilen bilgiye göre, Kuyucak ilçesi Gencellidere Mahallesi Denizli - Aydın karayolu üzerinde bulunan bir iş yerinin tuvaletini kullanmak isteyen M.O. isimli kadın, tuvaletin içerisinde yerde rulo peçete içinde saklanmış çakmak şeklinde bir gizli kamera olduğunu görünce durumu jandarmaya ihbar etti.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan çok yönlü titiz araştırma sonucunda, gizli kamera içinde bulunan hafıza kartındaki kayıtlarda iş yerinde çalışan M.Ö.T.’nün videolarda görüntüsünün olduğu belirlendi.
Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, aynı iş yerinde çalışan V.A.’nın da suça karıştığını tespit etti. Gözaltına alınan M.Ö.T. ve V.A.'nın adreslerinde yapılan aramada ele geçen malzemelere el konuldu. İfade işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesine sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)
HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ağrı'da cansız bedeni bulunan minik Leyla için dikkat çeken mesaj!
Süleyman Soylu'dan canlı yayında CHP ve HDP'ye sert tepki: HDP gibi bir siyasi parti yok
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması! Neden YSK'nın önüne gitmediğini açıkladı
Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti
Yine hastane ihmali! Bir aile iki gün arayla evlat acısını yaşadı
Polis evde bulduklarına inanamadı! Tam 7 milyon yıllık
Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
Okuyucu Yorumları 1 yorum