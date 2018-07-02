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Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 22:50 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çalıştıkları iş yerinin tuvaletini kullanan kadınları peçeteyle kamufle ettikleri çakmak kamerayla gizlice görüntüleyen iki çalışan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!

Edinilen bilgiye göre, Kuyucak ilçesi Gencellidere Mahallesi Denizli - Aydın karayolu üzerinde bulunan bir iş yerinin tuvaletini kullanmak isteyen M.O. isimli kadın, tuvaletin içerisinde yerde rulo peçete içinde saklanmış çakmak şeklinde bir gizli kamera olduğunu görünce durumu jandarmaya ihbar etti.

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KAMERA İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜ ELE VERDİ

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan çok yönlü titiz araştırma sonucunda, gizli kamera içinde bulunan hafıza kartındaki kayıtlarda iş yerinde çalışan M.Ö.T.’nün videolarda görüntüsünün olduğu belirlendi.

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İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, aynı iş yerinde çalışan V.A.’nın da suça karıştığını tespit etti. Gözaltına alınan M.Ö.T. ve V.A.'nın adreslerinde yapılan aramada ele geçen malzemelere el konuldu. İfade işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesine sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Aydın Kuyucak çakmak kamera tuvalet kayıt gizli kayıt

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Merak ediyorum acaba aynı yerde Çalıştığınız bayanlara bunları yapan aynı evde büyüyen aynı evde yaşayan ailesini kız kardeşinin ablasının annesinin kim bilir ne kadar kaç tane nasıl ne gibi bir videoları vardır kim bilir ailesinin videolarını nerde nasıl saklıyordur şerefsiz karektersiz sapıklar size idam yapmaları lazım kanı bozuklar
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