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Aydın'da sürekli kilo alan Dilek Çelik'in karnından 7 kilo ağırlığında kitle çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 19:10 | Son Güncelleme

Aydın'da, sürekli kilo alma şikayetiyle doktora başvuran Dilek Çelik'in (45) karnında 7 kilogramlık miyom adı verilen kitle tespit edildi. Çelik'in karnındaki kitle, operasyonla alındı.

Aydın'da sürekli kilo alan Dilek Çelik'in karnından 7 kilo ağırlığında kitle çıktı!

Aydın'da yaşayan Dilek Çelik, kilo alma ve nefes darlığı şikayetiyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gitti. Operatör Doktor Soner Gök tarafından muayenesi yapılan Çelik'in karnında 50 santimetre büyüklüğünde, 7 kilogram ağırlığında bir kitle olduğu tespit edildi. Karındaki kitle, yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkartıldı.

"KİTLE KARNI KAPLAMIŞTI"

Operatör Doktor Soner Gök, hastanın kendilerine ilk geldiğinde karnında şişlik olduğunu söylediğini belirterek, "Kadınlarda görülen 'miyom' denilen iyi huylu ur olduğunu tespit ettik. Yaklaşık 50 santimetre büyüklüğündeki kitlenin karnı kapladığını gördük. 2 saat süren bir ameliyatla kitleyi çıkardık. Hastanın durumu şu an çok iyi" dedi.

'NEFES ALMAKTA ZORLUK ÇEKİYORDUM'

Sağlığına kavuşan Çelik ise karnında büyük bir kitle olduğunu duyunca çok şaşırdığını vurgulayıp, "Kilo aldığımı düşünüyordum. Artık nefes almakta zorluk çekince doktora gitmeyi düşündüm. Kitle olduğunu söylediklerinde çok korktum, çok şaşırdım. Sağ olsun doktorlar ameliyatla kitleyi aldılar. Çok rahatladım" diye konuştu. Hastane Başhekimi Ferdi Güneş de bu tip hastanelerde böylesi başarılı operasyonlara imza atılmasının çok önemli olduğunu belirtip, devamının geleceğini söyledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Dilek Çelik Kitle miyom

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