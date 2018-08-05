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Aydın'da yıldırım düşen ağaç yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 23:40 | Son Güncelleme

Aydın'ın Çine ilçesinde yıldırım düşen ağacın içten yanması ilginç görüntü oluşturdu.

Aydın'da yıldırım düşen ağaç yandı

Alınan bilgiye göre, Topçam mevkisinde dağlık arazideki bir çam ağacına yıldırım düştü. İhbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti. Ekipler, tek ağaçta çıkan yangını diğer bölgelere sıçramadan söndürdü. Yıldırım düşen ağacın içten yanması ise ilginç görüntü oluşturdu.

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(AA)


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Anahtar Kelimeler:
Aydın Çine AĞAÇ Yıldırım

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