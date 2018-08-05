Aydın'da yıldırım düşen ağaç yandı

Alınan bilgiye göre, Topçam mevkisinde dağlık arazideki bir çam ağacına yıldırım düştü. İhbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti. Ekipler, tek ağaçta çıkan yangını diğer bölgelere sıçramadan söndürdü. Yıldırım düşen ağacın içten yanması ise ilginç görüntü oluşturdu.
(AA)
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