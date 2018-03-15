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Aydın Devlet Hastanesi’nde Tıp Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:25 | Son Güncelleme

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Aydın Devlet Hastanesinde kutlama yapıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan etkinlikte Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.

Aydın Devlet Hastanesi’nde Tıp Bayramı kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Aydın Devlet Hastanesinde kutlama yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan etkinlikte Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Refik Kunt, ülkemizde çok iyi yetişmiş, üst düzeyde donanımlı, yeniliklere açık ve ileri teknolojileri uygulayabilen hekimlerin sayısının giderek arttığını belirterek, “Hastanemiz başta olmak üzere Aydın il genelinde birçok hastanede yapılabilen üst düzey ameliyatların yanı sıra, verilen nitelikli sağlık hizmeti il dışına giden hasta sayısını azaltmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ sözünü de düşünerek hastanelerimizde nitelikli sağlık elemanlarının sayısı arttıkça, yeni gelişen teknolojik olanaklara kavuştukça, araştırmaya yönelik alt yapı ve çalışmalara gereken önem verildikçe, sağlık alanında Ülkemiz bölgemizde yıldızlaşmaya devam edecektir. Günümüzde hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik birçok olumsuzluğa karşın, hastalarımız karşılık beklemeden ’derdine derman olanın değerini çok iyi bilir’, minnet, sevgi, saygı duyar, kendi kültürü içinde hekimine ve hizmet aldığı kuruma bu duygusunu yansıtır. Bu hemen hemen hiçbir meslek üyesinin göremediği bir davranıştır ve Hekimlik mesleğinin kutsal olmasının en önemli nedenidir. Peygamber efendimizin ‘kaybedildiği takdirde, kıymeti anlaşılan tek şeyin sıhhat olduğunu bildirdiğini hatırlatarak; 14 Mart Tıp Haftası ve Tıp Gününün gelecekte Tüm Sağlık Kuruluşları ile birlikte bir bayram olarak kutlanmasını, sorunların azalmasını umut ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr. Selma Özcan tüm hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak “Tıp Bayramı gerçekten bizim gurur duyduğumuz bir bayram. BİZ Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz her zaman yanınızdayız arkanızdayız. Bize düşen ne varsa yerine getirmek için yoğun çaba harcıyoruz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından meslekte 35. Yılını dolduran; Uzm.Dr. Gökalp Özşişeci, Uzm.Dr. Mehmet Koç, Uzm.Dr. Fatma Çağlar, Uzm.Dr.Sada Tutar, Op.Dr. Hakkı Başarık, Op.Dr Hasan Göktaş, Op.Dr.İbrahim Kokaroğlu, Op.Dr. Mehmet Gümüş, Op.Dr. Mustafa Erdem, Op.Dr. Ünal Ünlü’ye teşekkür belgesi takdim edildi.
Etkinliğe, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Selma Özcan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr.Mete Erki, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal, Hastane Başhekimi Uzm.Dr. Refik Kunt, Başhekim Yardımcıları Uzm Dr. Çağlar Açıkgöz,, Uzm.Dr. Erhan Eken, Dr. Alpay Alp, İdari Mali Hizmetler Müdürü Gökçehan Kandilli, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Oğuz Sarıoğlu, Hastane Müdür Yardımcıları, doktorlar ve sağlık personeli katıldı.

Aydın Devlet Hastanesi’nde Tıp Bayramı kutlandı

Aydın Devlet Hastanesi’nde Tıp Bayramı kutlandı

Aydın Devlet Hastanesi’nde Tıp Bayramı kutlandı

Aydın Devlet Hastanesi’nde Tıp Bayramı kutlandı

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