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Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 23:28 | Son Güncelleme

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, iş adamı Aydın Doğan, kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temüroğlu hakkında verilen beraat kararını, mahkumiyet kararı verilmesi yönünde bozdu.

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla 4 sanığın, 2 yıl 8 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapis cezasına çarptırılması istemiyle ceza davası açılmıştı.

Habertürk TV’den Yasemin Güneri’nin haberine göre, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların beraatine karar vermişti. Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığını gerekçe göstermişti. Karara, sermaye Piyasası Kurulu itiraz edince dosya Yargıtay 7. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti.

Ancak, yerel mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına direndi. Bunun üzerine dosya, yeniden Yargıtay'a geldi. Yargıtay cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin direnme kararının bozulması yönünde tebligat yazdı. Başsavcılık, zamanaşımı uyarısında da bulununca dosya, kısa sürede Yargıtay Ceza Genel Kurulu gündemine alındı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, kendisine gelen dosyayı iş bölümü gereği Yargıtay 19. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Daire, daha önce sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozarak sanıklar hakkında atılı suçun unsurlarının oluştuğuna ve sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

DAVA KONUSU NEYDİ?

Aydın Doğan ve diğer sanıklar hakkında, 2007 yılında kağıt ithalatını yurt dışındaki off-shore şirketleri üzerinden gerçekleştirerek Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla dava açıldı.

Hürriyet ve Doğan Gazetecilik'in gazete kağıdı ve baskı malzemeleri ithalatı işlemlerini Doğan Ailesi'nin yurtdışındaki off-shore şirketleri üzerinden gerçekleştirerek Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla yargılanan İş adamı Aydın Doğan hakkında beraat kararı verilmişti.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 2008 yılında yaptıkları suç duyurusu üzerine Aydın Doğan, kızı Vasfiye Hanzade Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temur hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet etmek suçundan açılan dava sonunda 4 sanığın da beraatine karar verilmişti.

Mahkemenin beraat kararı, Yargıtay 7. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Ancak mahkeme, bozma kararına direndi. Bunun üzerine dosya YCGK na geldi. YGCK, dosyayı Yargıtay 19. Ceza Dairesi’ne gönderdi ve Daire, beraat kararını mahkumiyet verilmesi yönünde bozarak yerel mahkemeye gönderdi.

BERAAT KARARI VEREN HAKİM ÖLDÜ

Aydın Doğan ve diğer sanıklar hakkında beraat kararı veren İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi başkanı Abuzer Kara, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 2017 yılında Ordu'ya tayin edilmişti. Kara, tayinin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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