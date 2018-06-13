Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı

Geçen yıllarda Aydın Doğan, kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu hakkında, kağıt ve baskı malzemesi temin eden şirketlere haksız kazanç sağlandığı gerekçesiyle “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçundan İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.
Mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Aydın Doğan’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın beraatine karar vermişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 7. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.
Yerel mahkemenin kararında direnmesi üzerine dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gelmişti.
Odatv’nin haberine göre;Yargıtay Ceza Genel Kurulunda 23’e karşı 24 üyenin oyu ile alınan kararda, uyuşmazlık konusu olarak öncelikle sanıklar hakkında usulüne uygun açılmış kamu davası bulunup bulunmadığı irdelenmiş, Kurulun 24 üyesi, “davanın usulüne uygun açılmadığı”na hükmetmişti.
Söz konusu dava yeniden görüldü. Ancak duruşmaya Almanya'da tedavi gördüğü için katılamayan Aydın Doğan ve yurt dışında olan Hanzade Vasfiye Doğan Boyner hakkında zorla getirme kararı çıktı.
Üstelik mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 1 hafta sonraya erteleyerek 18 Haziran Pazartesi görülmesini kararlaştırdı.
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