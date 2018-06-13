Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı! Avukat Şehnaz Doğan Yüzer: Kararı UYAP'tan öğrendik

Avukat Yüzer, bu karara itiraz ettiklerini bildirerek, itirazın sonucunu beklediklerini ifade etti.

"ZORLA GETİRİLME KARARINI UYAP'TAN ÖĞRENDİK" AA muhabirinin davaya ilişkin sorularını yanıtlayan Aydın Doğan'ın avukatı Şehnaz Doğan Yüzer, son duruşmada, müvekkili Aydın Doğan hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmadığını belirtti. Yüzer, duruşmadan sonra müvekkili hakkında zorla getirme kararı verildiğini, bunu da UYAP'tan öğrendiklerini söyledi.

"Sermaye Piyasası Kanuna'na muhalefet" iddiasıyla yargılandıkları davada beraat eden Aydın Doğan, kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu'nun, Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması, 11 Haziran'da yapıldı.

İddianamede, bahsedilen eylemlerle haksız şekilde menfaat sağlandığı iddiasıyla soruşturma dosyasına SPK tarafından üç üniversite öğretim üyesinin imzasını taşıyan bir hukuki mütalaa eklendiği ifade ediliyordu.

Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma sonucunda, eylemin, ''görevi kötüye kullanma'' suçunu oluşturmadığı, ''SPK Kanunu'na muhalefet etmek'' kapsamında kaldığı kanaatine vardığı belirtilen iddianamede, bu nedenle soruşturma dosyasının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiği kaydediliyordu.

DAVANIN GEÇMİŞİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın, SPK'nin, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ ile Doğan Gazetecilik AŞ yöneticileri hakkında, gazete kağıdı ve baskı malzemelerinin ithalatı işlemlerine fiili olarak katkısı bulunmayan Doğan ailesinin, yurt dışında kurulu şirketleri üzerinden karşılamak suretiyle ''görevi kötüye kullanma'' suçunu işledikleri iddiasıyla Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruyla başladığı anlatılıyordu.

HAPİS CEZASIYLA YARGILANMALARI İSTENMİŞTİ



Rapor ve hukuki görüşlerin değerlendirilmesinin mahkemeye ait olduğu belirtilen iddianamede, Aydın Doğan, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu'nun, 2 yıl 8 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapis cezası öngören 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A-6 ve TCK'nin 43/1. maddesi uyarınca yargılanması istenmişti.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda, sanıklar Aydın Doğan, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu'nun, atılı suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti. Yargıtay 7. Dairesi ise Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan düzenleme nedeniyle verilen beraat kararının tekrar gözden geçirilmesi için bozarak dava dosyasını mahkemeye iade etmişti.

DOSYA YENİDEN YARGITAYA GÖNDERİLMİŞTİ



Yargıtay'ın bozma kararından ardından dosyaya yeniden bakan İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk kararında direnmişti. Dava dosyası yeniden Yargıtay'a gönderilmişti.

Dosyaya bakan Yargıtay 19. Ceza Dairesi ise daha önce sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozarak sanıklar hakkında atılı suçun unsurlarının oluştuğuna ve sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

