AYDIN DOĞAN HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI KALDIRILDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

"Sermaye Piyasası Kanuna'na muhalefet" iddiasıyla Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılanan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan hakkındaki "zorla getirme kararı" kaldırıldı.

"Sermaye Piyasası Kanuna'na muhalefet" iddiasıyla yargılandıkları davada beraat eden iş adamı Aydın Doğan ve kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın, Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada, Aydın Doğan hakkındaki zorla getirme kararının geri aldırılmasına karar verildi.

