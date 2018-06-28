Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın kazananları belli oldu

İSTANBUL, (DHA) DÜNYANIN dört bir yanından karikatürleri ve karikatüristleri özgür bir düşünce platformunda buluşturan “Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması” sonuçlandı. Bu yıl 35’incisi düzenlenen yarışmada; kız çocuklarının eğitimi, güçlenmesi ve cinsiyet eşitliği konularını tüm inisiyatiflerinde ön plana çıkartan Aydın Doğan Vakfı, geçen sene olduğu gibi bu sene de “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” başlığıyla bir Özel Ödül de açıkladı. DÜNYA KARİKATÜRÜNÜN OSCAR'I Aydın Doğan Vakfı’nın toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle 35’incisini düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın bu yılki kazananları, Bodrum Işıl Club’da yapılan Seçici Kurul Toplantısı ile belirlendi. Dünya gündemine ışık tutan eserlerin yarıştığı, otoritelerce “karikatür dünyasının Oscar’ı” olarak nitelendirilen serbest konulu Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın 35’incisine, 64 ülkeden 623 sanatçı 2 bin 143 karikatürle katıldı. Ön elemeden geçen 42 ülkeden 139 sanatçının 177 karikatürü, Uluslararası Seçici Kurul tarafından değerlendirildi.

Dünya çapında ün kazanmış değerli karikatür ustaları ve sanatçıların seçici kurul üyeliği yaptığı, yine bugüne kadar 137 ülkeden 8 bin 800’ü aşkın sanatçının 85 bin civarında eserinin katıldığı yarışmanın seçici kurulunda bu yıl 9 üye bulunuyor. Latif Demirci’nin başkanlığını yaptığı seçici kurulda; Ercan Akyol (Türkiye), Xavier Bonilla (Ekvator), Angel Boligan Corbo (Küba), Piyale Madra (Türkiye), Rasha Mahdi (Mısır), The Surreal McCoy (İngiltere), Tan Oral (Türkiye) ve Ann Telnaes (ABD) yer aldı. "GÜÇLÜ KIZLAR, GÜÇLÜ YARINLAR" ÖZEL ÖDÜLÜ Tüm çalışmalarında kız çocuklarının eğitimi, güçlenmesi ve cinsiyet eşitliği konularına özel vurgu yapan Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlediği yarışmada, bu yıl yine "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” teması altında özel ödül verildi. Özel Ödülün sahibi, Fransa’dan Bernard Bouton oldu. YARIŞMANIN KAZANANLARI Seçici Kurul, bu seneki yarışmada iki çalışmayı birinciliğe layık gördü. Dokhshid Ghodratipour (İran) ve Jugoslav Vlahovic (Sırbistan) birinciliği paylaşırken, ikinci Shahrokh Heidari (İran), üçüncü ise Krzysztof Grzondziel (Polonya) oldu.

Seçici Kurul ayrıca; Turan Aksoy (Türkiye), Pavel Constantin (Romanya), Moacir Knorr Gutterres (Brezilya), Konstantin Kazanchev (Ukrayna), Silvano Mello (Brezilya), Roman Peshkov (Rusya), Sajad Rafeei (İran), Nicos Terzis (İsveç), 2 ödül olmak üzere Didie Sri Widiyanto (Endonezya), Kürşat Zaman’ı (Türkiye) Başarı Ödülü’ne değer gördü. Yarışmada birincilik ödülü ve özel ödül kazanan sanatçılar 8.000’er ABDdoları, ikincilik ödülü kazanan sanatçı 5.000 ABD doları ve üçüncülük ödülü kazanan sanatçı 3.500 ABD doları ile ödüllendirilecek. Başarı Ödülü kazanan 10 sanatçı ise 500 ABD dolarının sahibi olacak. Dereceye giren tüm sanatçılara ayrıca başarılarını simgeleyen heykel ve ödül beratları Kasım ayında İstanbul’da düzenlenecek törenle takdim edilecek. Yarışmada ödül kazanan karikatürler 30 Haziran-6 Temmuz 2018 tarihleri arasında Milta Bodrum Marina Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi’nde sergilenecek. Jüri toplantısının ardından, jüri üyeleri Bodrumlu öğrencilerle bir araya geldi. Atölye çalışmasında yaklaşık 50 öğrenci jüri üyeleri ile sohbet ederek, çizim yapma fırsatı buldular.

DOKHSİD GHODRATIPOUR İran, Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Endüstriyel Tasarım Bölümü’nü bitirdi. Görsel sanatlar ve performans sanatlarının çeşitli alanlarında çalışıyor. Karikatürist, ressam, animatör, tasarımcı, öğretmen olarak serbest çalışıyor. 12 yaşında dergiler aracılığıyla tanıştığı karikatür, üniversiteyi bitirene kadar onun için bir “hobi”ydi daha sonra bu alanda profesyonel olarak yoğunlaştı. 19 yaşında bir süre klasik İran minyatürleri yaptı. 2008’den bu yana karikatür yarışmalarına ve sergilere katlıyor, bu yarışmalardan çeşitli ödülleri de var. 2014 yılında gerçekleştirilen 31. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın jürisinde yer aldı. JUGOSLAV VLAHOVIC KİMDİR? Sırbistan, 1949’da Belgrad’da doğdu. Belgrad Tatbiki Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. Halen bu okulda profesör olarak görev alıyor ve Grafik Tasarım Bölümü’nde “Kitap Tasarımı” dersi veriyor. 1976’dan bu yana, haftalık Sırp haber dergisi NIN’de illüstratör karikatürist olarak çalışıyor. Çizimleri bu dergi dışında komşu ülkelerde, “The New York Times”, “Wiener Journal”, “la Reppublica”, “Das Sonntagsblatt” ve “Neue Zurcher Zeitung”un da bulunduğu yabancı yayınlarda düzenli olarak yayınlanıyor. Karikatürlerinin yer aldığı 10 kitabı ve grafik baskılarını içeren bir portföyü var. Birçok uluslararası ödül kazandı, 80 kişisel sergi açtı.